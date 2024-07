Salzgitter. In Barum spielte Alkohol eine Rolle, in Thiede war Cannabis im Spiel. Die Polizei berichtet von einem Unfall und eine Kontrolle mit Folgen.

In Barum ist es am Sonntagnachmittag zu einem Autounfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach verlor eine 59-Jährige gegen 15.15 Uhr die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen ein am rechten Fahrbahn abgestelltes Auto. Das wiederum wurde von der Wucht des Aufpralls auf ein weiteres parkendes Auto geschoben. Zwei der drei Unfallautos waren daraufhin nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 13.000 Euro.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beamte der Polizei stellten fest, dass die 59-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Welche Konsequenzen haben Fahrten ab 1,1 Promille? Fahrten mit einem Alkoholgehalt im Blut ab 1,1 Promille sind grundsätzlich strafbar. Egal ob es zum Unfall kommt oder nicht, müssen Fahrerinnen und Fahrer mit drei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg, einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und einem Führerscheinentzug von mindestens sechs Monaten bis 5 Jahren rechnen. In schweren Fällen ist ein lebenslänglicher Führerscheinentzug möglich.



Zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) müssen Personen, die mit mindestens 1,6 Promille unterwegs sind oder bei denen der Verdacht naheliegt, dass sie in Zukunft wieder alkoholisiert am Steuer sitzen werden. Das ist etwa der Fall, wenn sie trotz des erhöhten Alkoholgehalts relativ nüchtern wirken – dies deutet auf eine Gewöhnung und somit regelmäßigen Konsum hin. Wer mehrfach mit mehr als 0,5 Promille am Steuer erwischt wird, muss sich ebenfalls einem Gutachten unterziehen.



Letztlich entscheidet eine angeordnete Blutalkoholkontrolle, welche Bußen gelten. Ein Atemalkoholtest gilt lediglich als Indikator der Schwere. Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, Stand: 1. September 2023

19-Jährige wird in Thiede erwischt

In Thiede ist eine 19-jährige Autofahrerin am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, von der Polizei kontrolliert worden. Sie räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben. Damit endete ihre Fahrt - sie musste eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Frau zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red