Salzgitter. Die Beamten wollten dem verletzt auf einer Grünfläche liegenden Mann helfen. Dann verhielt sich der 51-Jährigen zunehmend aggressiv.

Zeugen haben am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr, einen verletzten und augenscheinlich hilflosen Mann auf einer Grünfläche in der Ludwig-Erhard-Straße gemeldet. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fanden die Beamten den 50-jährigen Mann stark alkoholisiert in einer Böschung. Aufgrund des unklaren Gesundheitszustands alarmierten sie umgehend den Rettungswagen.

Im weiteren Verlauf versuchte der Mann sich vom Ort zu entfernen, wurde zunehmend aggressiv und schlug schließlich in Richtung der Beamten. Nachdem ein Schlag einen der Polizisten am Arm traf, brachten sie den Mann zu Boden . Dabei rutsche der 50-Jährige die Böschung hinunter. Als der Mann wieder zum Stehen kam, schlug er mehrfach in Richtung der Köpfe der Polizeibeamten.

Die Beamten brachten ihn erneut zu Boden und fixierten ihn. Er kam anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus. Auch einer der Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Unbekannte stehlen BMW von VW-Parkplatz in Salzgitter

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 7.50 und 15.15 Uhr, einen grauen BMW vom VW-Mitarbeiterparkplatz in der Industriestraße Nord gestohlen. Nach Angaben einer Pressemitteilung der Polizei beläuft sich der Schaden auf circa 25.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum versuchten die Unbekannten einen weiteren BMW zu stehlen – die Polizei stellte mehrere Hebelspuren fest. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 bei der Polizei melden.

