Salzgitter. Die Türkei zieht nach dem Sieg gegen Tschechien ins Achtelfinale ein. So feierten Fans der Mannschaft in Salzgitter den Sieg.

Lange war kein klarer Gewinner der Partie zwischen Tschechien und der Türkei zu sehen, doch gelang es der Türkei in der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Mit dem 2:1 zieht die Türkei sicher in das Achtelfinale am Dienstag gegen Österreich ein. Das war für viele türkische Fans in Salzgitter ein Grund für eine spontane Feier auf dem Rathausvorplatz, die derartige Ausmaße annahm, dass auch die Polizei einschreiten musste.

Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei versammelten sich etwa 500 Personen auf dem Platz, um den Sieg gemeinsam zu feiern. Die Polizei war vor Ort und beobachtete die Zusammenkunft der Fans. Zu Straftaten kam es demnach nicht.

Türkei-Fans feiern in Salzgitter: Polizei sperrt Zufahrtsstraßen am Rathausvorplatz

Auch diverse Autokorsos waren auf den Straßen Salzgitters zu hören. Für die Zeit der Siegesfeier am Rathausvorplatz sperrte die Polizei die Zufahrt der Joachim-Campe-Straße aus Sicherheitsgründen. In einem Gespräch erklärt uns ein Fan, dass man sich spontan am Rathaus verabredete, und plötzlich viele weitere dazukamen. Mit solch vielen Anhängern hätte auch er nicht gerechnet.

Augenscheinlich friedlich löste sich nach circa einer Stunde der Menschenauflauf am Rathausvorplatz auf.

