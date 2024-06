Salzgitter. Die Belieferung mit Wasserstoff in Salzgitter soll 2027 beginnen. Lesen Sie hier, welche Maßnahmen bis dahin geplant sind.

Die Salzgitter AG schreibt Wasserstoffbedarfe für die erste Stufe des Transformationsprogramms Salcos – Salzgitter Low CO 2 Steelmaking aus. In einem strukturierten Prozess können sich Unternehmen ab sofort für die Teilnahme an der Ausschreibung registrieren und im weiteren Prozess ihre Angebote unterbreiten, schreibt die Salzgitter AG in einer Mitteilung. Weitere Informationen zur Ausschreibung sind hier zu finden: https://salcos.salzgitter-ag.com/de/h2tender.

Die Salzgitter AG werde im Rahmen der ersten Salcos-Ausbaustufe jährlich bis zu 150.000 Tonnen Wasserstoff am Standort Salzgitter verwerten können. Ein Teil davon werde ab 2026 in einer unternehmenseigenen 100-Mega-Watt-Elektrolyse am Standort Salzgitter erzeugt. Diese werde auf dem Werksgelände errichtet. Die Produktionsmenge wird bei etwa 9000 Tonnen pro Jahr liegen, schreibt die Salzgitter AG.

Belieferung mit Wasserstoff in Salzgitter soll 2027 beginnen

Die externe Belieferung mit Wasserstoff soll ab 2027 beginnen, sofern die Anbindung an das Wasserstoff-Kernnetz erfolgt ist oder im Einzelfall weitere Bezugswege realisierbar sind. Mögliche später beginnende Lieferungen werden ebenso akzeptiert.

Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, erklärt: „Um das CO 2 -Einsparungspotenzial von Salcos vollständig nutzen zu können, benötigen wir eine zeitnahe Anbindung des Standortes Salzgitter an das Wasserstoff-Kernnetz. Wir setzen mit Vorliegen der beihilferechtlichen Genehmigung auf einen baldigen Antrag der FNB Gas für das Kernnetz bei der Bundesnetzagentur und erwarten einen verlässlichen Zeitplan für den Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes, dessen Bau entschlossen angegangen werden muss.“

Mit ersten Partnern sind bereits konkrete Wasserstoff-Lieferungen geplant. Darüber wurde die Öffentlichkeit Ende April informiert, heißt es abschließend.

