Baddeckenstedt. Kunden standen am Montagmorgen vor verschlossenen Türen des Penny-Marktes in Baddeckenstedt. Unsere Zeitung hat den Grund erfragt.

Der ein oder andere Kunde dürfte am Montagmorgen verwundert vor der Eingangstür des Penny-Marktes in Baddeckenstedt gestanden haben, denn dieser ist geschlossen. Wir haben nachgefragt, was genau die Ursache für die Schließung ist.

In einem Beitrag in den sozialen Medien sorgte die Schließung des Penny-Marktes an der Straße „Zur Rast“ in Baddeckenstedt für Aufsehen. Ein möglicher Umbau sei die Ursache laut eines Plakates am Markt, doch schnell wird klar: Einen Umbau hat es doch gerade erst gegeben. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte eine Sprecherin der Penny Markt GmbH, dass es bereits vor einiger Zeit einen Umbau gab, bei dem es zu einer Anpassung an das neue Marktkonzept kam.

„Im Dorf wurde schnell spekuliert, ob der Markt dauerhaft schließen würde, aber dies ist nicht der Fall.“ Anwohnerin in Baddeckenstedt

Jetzt wolle man, so die Sprecherin weiter, Anpassungen an der Kälteanlage vornehmen. Dazu müsse der Markt erneut für etwa eine Woche geschlossen werden. Am kommenden Dienstag, 2. Juli, werde der Markt wie gewohnt geöffnet sein. Mit dem Umbau wolle man einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und auf Nachhaltigkeit setzen.

Vor Ort berichtet eine Anwohnerin, dass man sehr zufrieden mit dem neuen Marktkonzept sei und auch bereits früh über den Umbau des Marktes informiert wurde. „Im Dorf wurde schnell spekuliert, ob der Markt dauerhaft schließen würde, aber dies ist nicht der Fall. Das war mir gleich klar“, so die Anwohnerin abschließend.

