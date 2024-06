Salzgitter. Am Bahnhof in Salzgitter steht jetzt eine Rad-Reparaturstation. Das steckt dahinter.

Die TAG Wohnen hat der Stadt Salzgitter und ihrer Partnerstadt Gotha in Thüringen jeweils eine Fahrrad-Reparaturstation geschenkt. Dieses Geschenk erfolgte im Rahmen einer Radtour von Salzgitteranern nach Gotha. Stefan Klein, Erster Bürgermeister der Stadt Salzgitter, gleichzeitig Initiator dieser Tour, bedankte sich bei Einweihung bei der TAG und bei allen Mitfahrenden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Salzgitter.

Stefan Klein erzählte, dass die Idee einer Fahrradtour in die rund 200 Kilometer entfernte Partnerschaft von Beginn an bei Fahrradfahrenden auf Zuspruch stieß. Die TAG signalisierte Unterstützung mittels jeweils einer Radreparaturstation für beide Städte. In Salzgitter übernahm die Verwaltung die Installation am gewünschten Ort.

In Salzgitter können Fahrräder nun selbst repariert werden

Das Ergebnis dieses gemeinsamen Projekts wurde kurz vor der Abfahrt nach Gotha eingeweiht: Eine Station, die am Bahnhof Lebenstedt steht und an der schnell und unkompliziert einige Arbeiten vorgenommen werden können.

Die Möglichkeit zum Testen hatten dabei die 14 Fahrradfahrenden, die vom Rathaus in Lebenstedt abfuhren, um die Residenzstadt Gotha zu besuchen und die dortige Fahrradstation mit der TAG und Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Gotha einzuweihen.

„Wir als Stadt Salzgitter bedanken uns bei der TAG für das Geschenk“, wird der Erste Bürgermeister zitiert. Die Reparaturstation trage zur Attraktivität Salzgitters als Fahrradstadt bei. „Die Fahrradtour ist zudem eine schöne Gemeinschaftsaktion, die die Verbindung zwischen Salzgitter und Gotha nochmal verbreitere und intensiviere.“

So funktioniert die Fahrrad-Reparaturstation

Mit der Fahrradstation am Bahnhof gibt es für die Fahrradfahrenden vor Ort bei Bedarf eine weitere hilfreiche Anlaufstelle, heißt es.Darüber hinaus stärken die Fahrradfahrenden den Radverkehr in Salzgitter und den Klimaschutz. Damit tragen sie auf einfache Weise zur Co2-Reduktion bei, so die Stadt Salzgitter.

Die Fahrrad-Reparaturstation biete ein komplettes Angebot zur schnellen Wartung und Reparatur des Fahrrads. Ein Werkzeugsatz mit allen gängigen Werkzeugen und eine Luftpumpe für alle handelsüblichen Ventile sorgen für eine praktische und schnelle Handhabung. Ein QR-Code auf dem Gehäuse liefer wichtige Tipps und Informationen zur schnellen Instandsetzung.

