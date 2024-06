Lebenstedt. In Lebenstedt sind am Montagabend zwei Autos kollidiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag eine offenbar unverletzte Person auf der Straße.

Bei einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw am Montagabend auf der Reppnersche Straße in Lebenstedt, kurz vor der Einmündung Ludwig-Erhard-Straße, haben sich beide Fahrer Verletzungen zugezogen. Nach Angaben des Einsatzleiters der Berufsfeuerwehr Salzgitter Maximilian Seifert alarmierte ein sogenannter „E-Call“, also ein Unfallhilfssystem, die Einsatzkräfte. Sprechkontakt zu dem Fahrer bestand nicht.

Die beiden verletzten Personen wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sorgte für den Brandschutz sowie die Verkehrssicherung. Angaben zur Unfallursache könne man derzeit noch nicht machen. Vor Ort waren viele Schaulustige, die das Einsatzgeschehen verfolgten. Für etwas Verwirrung sorgte nach Angaben vom Einsatzleiter nicht nur, dass keiner der Personen Angaben zum Unfallhergang machen konnte, sondern: „Beim Eintreffen der Feuerwehr lag eine Person auf der Straße, aber nicht aufgrund der Verletzungen, sondern einfach weil die Person der Meinung war, sie müsse sich da hinlegen“, so Seifert.

