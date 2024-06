Salzgitter. Die Täter nehmen Artikel aus dem Laden am Klesmerplatz mit. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Einbruchs am Wochenende um Hinweise.

Unbekannte sind am Wochenende in ein Geschäft am Klesmerplatz in Salzgitter-Bad eingebrochen. Zwischen Samstagabend, 19.20 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, zerstörten die Täter die Scheibe der Eingangstür. Sie stahlen Verkaufsartikel, wie die Polizei mitteilt. Die Schadenshöhe steht allerdings noch nicht fest.

Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05341) 8250.

red