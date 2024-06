Salzgitter. Mittelalter-Markt, Jazz-Konzert und Ferienaktion für Kinder: Das erwartet Besucher und Bewohner am Wochenende in Salzgitter.

Dieses Wochenende hat es in sich: Die Ritter sind auf dem Burggelände in Gebhardshagen unterwegs, Last-Minute-Angebot für Kids beim Verein Funkerclub Darc und viel Musik mit hochkarätigen internationalen Musikern aus verschieden Teilen der Welt warten auf Besucher in Salzgitter.

Das 9. Spectaculum gebhardi hagensis findet am Samstag, 29. Juni, von 12 bis 23 Uhr und Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 19 Uhr auf der Burg Gebhardshagen in Salzgitter statt. Die Veranstaltung wird vom Förderverein Wasserburg Gebhardshagen organisiert und verspricht zwei Tage voller spannender Aktivitäten und historischer Erlebnisse. Der Mittelalter-Markt auf der Wasserburg ist einer der schönsten Mittelalter-Märkte in der Region, meint der Verein. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende an den Toren gebeten.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Herzen Salzgitters findet das alljährliche Spectaculum statt, mit vielen Darstellern, Handwerkern, Händlern und Tieren auf einer der ältesten Burgen der Region. Der Markt bietet eine Vielzahl von Erlebnissen: Narren, Bettler, Hexen und Gaukler sorgen für Unterhaltung, während Ritter und Wikinger ihre Kampfkunst in Heerlagern demonstrieren. Kinder erwarten spaßige Aktionen und an Gaumenfreuden wurde gedacht. Handwerker präsentieren ihre meisterlichen Arbeiten und Händler bieten allerhand Waren an. Die einzigartige Atmosphäre des Marktes wird durch historische Darbietungen und das mittelalterliche Flair der Burg Gebhardshagen ergänzt.

In Salzgitter findet wieder ein Mittelaltermarkt statt. (Archivfoto) © Stefanie Hiller | Stefanie Hiller

Ferienspaß in Salzgitter: Kinder basteln mit Elektronik

Der Last-Minute-Ferienkursus „Elektronikbasteln und Löten“ für Kids ab acht Jahren von 10 bis 12 Uhr bei den Amateurfunkern Darc findet am Samstag, 29. Juni, statt. Hier geht es um den Bau einer elektronischen Schaltung. Das Ferienerlebnis soll einen Einblick in die gängigsten Bauteile der Elektronik und eine Auswahl an Bausätzen geben, versprechen die Veranstalter. Die Teilnehmer suchen sich einen Bausatz aus, dieser wird unter Anleitung zusammen gelötet und das Ergebnis kann mit nach Hause genommen werden. Wichtig ist die Teilnahmegebühr: Je nach Bausatz rund zehn Euro, die in bar am Veranstaltungstag passend mitgebracht werden sollen. Rückfragen beantworten die Jugendreferenten des Vereins Darc, Erik Maaß und Can-Joel Kaya, unter (05344) 9986050. Im Clubheim gibt es nur eine Treppe – daher ist das Löten für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Teilnehmer leider nur bedingt geeignet.

Die Amateur-Funker bieten einen spannenden Ferien-Kurs an. © DARC e.V | DARC e.V

Konzert mit Größen aus der Jazz-Szene

Konzert mit Größen aus der Jazz-Szene: In der Kulturscheune am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr beginnt die Session mit dem Dozentenkonzert. Die Tickets kosten für dieses Konzert im Vorverkauf 10 Euro. Das Konzert resultiert aus dem vorangegangenen Workshop, der bereits zum 38. Mal stattfindet. Auch diesmal sind namhafte Musiker dabei. In der „Jazz-Abteilung“ treten Britta Rex, Nigel Moore, Anselm Simon, Zipper Schmigelok, Sonja Beeh, Achim Seifert, Ralph König, Karsten Gohde und Rolf CD Bandorf auf. Die „Rock-Ecke“ ist mit Melanie Germain, Roland Loy, Lars Lemann, Victor Smolski, Dirk Brand, Ralli Lewitzki und Hilko Schomerus besetzt.

Das Finale des Jazz- und Rockworkshops ist am Sonntag, 30. Juni, ab 18 Uhr, mit dem Teilnehmenden-Konzert in der Kulturscheune. Mit diversen Stilrichtungen in unmittelbarer Folge ist zu rechnen: Von Modern-Jazz, Soul, Metal, Soft-Rock, Experimenteller Musik bis hin zur Filmmusik ist fast alles dabei. Jede Band hat ihren eigenen Dozierenden als Band-Leader, der mehr oder weniger auffällig in Erscheinung tritt und mit mindestens genauso viel Lampenfieber dem Auftritt entgegen zittert wie die Teilnehmenden, die teilweise noch nie eine Bühne betreten haben. Der Eintritt ist frei.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: