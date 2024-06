Salzgitter-Bad. Der Hund kam stark übergewichtig ins Tierheim Salzgitter. Ein einfaches Leben hat er nicht, denn er leidet an starken Schmerzen.

Ein liebenswürdiger Kuschelbär ist Rottweiler-Rüde Nero. Dabei hatte er es nicht immer leicht. „Leicht“ ist auch sonst kein Wort, das im Zusammenhang mit Nero häufig fällt. Als der neun Jahre alte Vierbeiner vor einem halben Jahr im Tierheim Salzgitter einzog, war er stark übergewichtig. Inzwischen kann er sein Gewicht von 50 Kilogramm aber halten – und fühlt sich wohl damit. Wieder zunehmen sollte er aber auf keinen Fall, denn bei Nero wurden Spondylosen, also Verschleiß im Bereich der Wirbelsäule, sowie Arthrose im Lendenwirbelbereich festgestellt.

Ins Tierheim kam der schwere Rottweiler im Januar dieses Jahres, weil sich seine bisherige Bezugsperson aus privaten Gründen nicht mehr um die schwarze Samtpfote kümmern konnte. Vor Neros kräftiger Gestalt und dem riesigen Kopf sollte sich aber niemand fürchten. Denn er ist ein waschechter Kuschelbär, der zum Tierheimpersonal und zu Besuchern gleichermaßen freundlich daherkommt.

Neros zukünftige Besitzer sollten nach Einschätzung des Tierheimpersonals aber über Durchsetzungsvermögen verfügen, um den schweren Rottweiler bei Laune zu halten und trotz seiner neun Lebensjahre noch ein wenig an der Erziehung zu feilen. Außerdem gilt es, seine 50 Kilo Lebendgewicht auf den Gassi-Touren entsprechend in Zaum zu halten – entsprechend starke Oberarme würden Neros Hundeeltern sicher helfen.

Gegen seine krankheitsbedingt auftretenden Schmerzen bekommt der Rottweiler außerdem monatlich eine Spritze. Zudem neigt er zu Ohrenentzündungen. Seine zukünftigen Halter sollten seine Ohren deshalb regelmäßig kontrollieren und reinigen.

Sie ist am liebsten Zuhause: Katzendame Teela

Die ältere Katzendame Teela sucht ein neues Zuhause in Wohnungshaltung. Die gescheckte Katze ist sehr anhänglich und genießt jede Aufmerksamkeit ihrer Besitzer, Freigang mag sie nicht so gerne. Sie ist schätzungsweise elf Jahre alt und verrichtet ihr Geschäft manches Mal vor der Toilette und nicht darin. Weil sie unsauber wurde, gaben ihre Halter sie zurück an das Tierheim.

Die etwas ältere Katzendame Teela ist sehr anhänglich. © privat | Tierschutzverein Salzgitter

Familienkater Gabino ist verschmust und anhänglich

Ein perfekter Familienkater ist der etwa einjährige Gabino. Er ist verschmust, anhänglich und würde sich über gleichaltrige Artgenossen in seinem neuen Zuhause freuen. Nach einer Eingewöhnungsphase geht der schwarze, flauschige Kater auch gerne auf Erkundungstouren nach draußen.

Verschmust und anhänglich: Kater Gabino sucht ein neues Zuhause. © privat | Tierschutzverein Salzgitter

Katze Clover sucht ein ruhiges Zuhause

Ruhig, eher eine Einzelgängerin – das beschreibt Clover, die orange-getigerte Katze gut. Auf Artgenossen kann die etwa eineinhalb-jährige Katze verzichten. Kuscheleinheiten mag sie aber trotzdem, genauso wie Freigang.

Sie genießt es, ihre Ruhe zu haben: Katze Clover aus dem Tierheim Salzgitter. © privat | Tierschutzverein Salzgitter

Kater Heiko kann gut mit Kindern umgehen

Kinderfreundlich und verschmust ist Kater Heiko. Der Kater ist circa drei Jahre alt und sucht ein Zuhause, in dem er auch Freigang genießen kann. Er ist anhänglich, kommt aber auch mit Artgenossen gut zurecht.

Kater Heiko ist kinderfreundlich und kommt auch gut mit Artgenossen zurecht. © privat | Tierschutzverein Salzgitter

