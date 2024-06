Salzgitter / Wolfenbüttel. Schnell in den Bus springen? Vielleicht fährt der aber nicht wie gewohnt. Diese Änderungen gelten bei Fahrplänen während der Ferien.

Sechs Wochen unterrichtsfrei haben die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen – Zeit für Urlaub, Ausflüge, vielleicht eine Ferienaktion oder einfach Zuhause entspannen. Doch der Ferienbeginn zieht auch ein paar Änderungen nach sich, die nicht nur die Schüler betreffen. Schließlich fahren viele von ihnen mit dem öffentlichen Nahverkehr in Salzgitter und Wolfenbüttel zur Schule. Busse, die während der Schulzeit voller Kinder und Jugendlicher auf dem Weg zur Schule sind, wären nun leer. Darum gibt es ein paar Änderungen der Fahrpläne, die Busfahrende im Kreis Wolfenbüttel und im Stadtgebiet Salzgitter beachten sollten.

Salzgitter: Diese Buslinien fahren während der Ferien anders

Einen generellen Ferienfahrplan gebe es bereits seit mehreren Jahren nicht mehr, erklärt eine Sprecherin der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) Braunschweig auf Anfrage. Nur drei Linien im Salzgitterander Stadtgebiet haben einen anderen Fahrplan während der Ferienzeiten. Die Buslinie 612, die zwischen Lebenstedt und Salzgitter-Bad verkehrt, fährt in den Ferien tagsüber nur im 30-Minuten-Takt.

Auch die Buslinie 616 hat eine etwas andere Ferientaktung: Zwischen den Haltestellen Lebenstedt Friedhof und Fredenberg Eissporthalle fährt der Bus während der Ferien von Montag bis Freitag tagsüber nur einmal stündlich. Die Buslinie 619 fährt von Lebenstedt über Fredenberg nach Lichtenberg und zurück. Während der Ferienzeiten fahren die Busse unter der Woche tagsüber alle 30 Minuten. Die Fahrpläne am Wochenende bleiben während der Ferien genauso wie während der Schulzeit.

Schulfahrten der Busse seien ansonsten zwischen den normalen Linienfahrten der Busfahrpläne hinterlegt, so die KVG-Sprecherin. Sie seien mit einem „S“ gekennzeichnet. „Diese Fahrten verkehren hauptsächlich in den Unterrichtsanfangs-(morgens) und Endzeiten (mittags/früher nachmittag) und fallen dann in den Ferien schlichtweg weg“, führt sie aus.

Ferienzeit: Diese Änderungen gelten bei Busfahrten im Bereich Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel würden Fahrten zur oder von den Schulen hauptsächlich mit separaten Ersatzwägen abgefangen. Diese würden zu Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts unabhängig von den normalen Linien eingesetzt. Während der Ferien verkehrt Buslinie 700 demnach nicht. Aber: „Der normale Linienverkehr auf den Linien 791 bis 797 fährt wie gehabt in den Ferien weiter“, erklärt die Sprecherin der KVG.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann vorher seine Busroute auf der Webseite der KVG angeben und überprüfen, ob aktuelle Einschränkungen oder Änderungen vorliegen.

