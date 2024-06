Salzgitter. Ein 31-Jähriger flüchtet nach Parkplatzunfall in Salzgitter in der Nacht. Die Polizei stellt den Beschuldigten. Das ist passiert.

Ein 31-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Theodor-Heuss-Straße in Salzgitter-Lebenstedt einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, teilt die Polizei mit. Ein Anrufer meldete gegen 23.30 Uhr, dass der Fahrer beim Rangieren mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte. Zeugen sprachen den Mann an, doch dieser reagierte nicht und entfernte sich von der Unfallstelle.

Da das Kennzeichen des Unfallverursachers bekannt war, konnte die Polizei den 31-jährigen Fahrer antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen und dieser muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

red