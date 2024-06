Salzgitter. Die Motorradfahrerin wurde unter einem Auto eingeklemmt und mitgeschleift. Mittlerweile, so die Polizei, ist sie außer Lebensgefahr.

Auf der Autobahn 39 – in Höhe des Parkplatzes Hüttenblick – hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 17-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ist sie aber mittlerweile außer Lebensgefahr.

Demnach kam es gegen 21.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lebenstedt-Nord und Thiede zur Kollision: In Fahrtrichtung Braunschweig fuhr ein 24 Jahre alter Autofahrer der 17-Jährigen auf ihrem Leichtkraftrad auf. Die Frau kam zu Fall, geriet unter das Auto des 24-Jährigen und wurde über eine längere Strecke mitgeschleift.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sofort alarmierte Rettungskräfte befreiten die unter dem Wagen eingeklemmte 17-Jährige. Sie kam umgehend in ein Klinikum. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge blieb die Autobahn zirka bis 1.30 Uhr in der Nacht gesperrt.

Die Ermittlungen der Polizei zur bislang ungeklärten Unfallursache dauern an – ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red