Salder. Im Mühlengarten von Schloss Salder treten sechs besondere Acts auf – und auch Kinder kommen beim Kultursommer nicht zu kurz.

Nicht nur der Schlosshof von Schloss Salder wird während des Kultursommers in Salzgitter bespielt. Auch im Mühlengarten wird es Veranstaltungen geben – und die Stadt als Veranstalter verspricht ein „unterhaltsames und außergewöhnliches Programm“ für die Besucher.

Los geht es am Mittwoch, 24. Juli, um 18 Uhr mit der musikalischen Lesung „Ein brasilianischer Hauch“. Majimbi Mergner (Gesang) und Martin Krüger-Düsenberg (Klavier) präsentieren brasilianische Musik. „Dazu unterhalten Aneka Viering und Reinhard Försterling mit humorvollen Short Stories des brasilianischen Autors Luis Fernando Verissimo, in denen von allerlei Missverständnissen in Partnerschaften, Familien und im sonstigen Zusammenleben die Rede ist“, heißt es in der Mitteilung.

„Comedy der Extraklasse“ beim Kultursommer auf Schloss Salder

Am Donnerstag, 25. Juli, ab 20 Uhr sind die „Comedy Ladies“ beim Kultursommer. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarte exzellentes Frauenkabarett und Comedy der Extraklasse. Durch den Abend begleitet die Braunschweiger Kabarettistin und Liedermacherin Vanessa Maurischat. Die weiteren Künstlerinnen der zweiten Auflage sind: Patrizia Moresco, „Die Deichgranaten“ und Kirsten Fuchs.

Marie Giroux, Jenny Schäuffelen und Elisabet Iserte-Lopez – zusammen das Trio „Pariser Flair“ – laden am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr zu einer musikalischen Stadtführung durch die französische Hauptstadt ein. „Man stelle sich vor, man wäre in Paris und hätte dazu die beste Stadtführung, die man sich vorstellen kann, nicht nur rein in den Doppeldecker und Stimme vom Band. Sondern musikalisch und vieles mehr“, heißt es dazu.

Auch die Bremer Stadtmusikanten kommen nach Schloss Salder

Zu einer Lesung mit Konzert kommen am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr „Blue Terrace“ in den Mühlengarten. Dabei handelt es sich um eine Formation erfahrener Musiker/innen, die ihre Lust am Außergewöhnlichen zusammengeführt hat. „Die große musikalische Vielfalt der Bluesmusik auf die Bühne zu bringen, liegt ihnen am Herzen“, teilt die Stadt mit.

Am Sonntag, 28. Juli, ab 20 Uhr sollen „La Finesse“ den Veranstaltungen im Mühlengarten einen weiteren unverwechselbaren Anstrich geben. Die Virtuosinnen spielen klassische Musik, auf unnachahmliche Weise mit dem Musikgeschmack unserer Zeit verbunden, wie es heißt.

Eigentlich wollte das Tamalan-Theater am 5. Mai in der Kniestedter Kirche ihr Stück „Die Bremer Stadtmusikanten oder: Grad noch davon gekommen“ aufführen. Der Termin musste verschoben werden – jetzt treten die Schauspieler am Sonntag, 11. August, ab 12 Uhr im Mühlengarten auf. Das Stück für Kinder ab vier Jahren erzählt die Geschichte des schlappen Esels und des ängstlichen Hundes, der dicken Katze und des doofen Hahnes.

