Salzgitter. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter ein. Außerdem: Unbekannter beschädigt Mofa in Salzgitter-Bad.

Ein 20-jähriger Fahrer ist am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, in der Breslauer Straße in Salzgitter-Bad ohne Führerschein in eine Verkehrskontrolle geraten. Laut einer Pressemitteilung der Polizei konnte der Fahrer während der Verkehrskontrolle keine Fahrerlaubnis vorweisen, eine Recherche der Beamten ergab, dass er keinen Führerschein besitzt.

Die Polizei leitete Strafverfahren gegen den 20-Jährigen sowie den 23-jährigen Fahrzeughalter ein, der auf dem Beifahrersitz saß. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unbekannte Täter beschädigen Mofa in Salzgitter-Bad

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr, die Spiegel eines Mofas in der Engeroder Straße 76 beschädigt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei entstand ein Schaden von ungefähr 300 Euro.

red