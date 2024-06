Salzgitter. Ein Streit in Lebenstedt eskaliert: Mehrere alkoholisierte Gäste geraten in einem Lokal in der Straße Am Schölkegraben aneinander. Das passierte dann.

In Lebenstedt ist ein Streit unter alkoholisierten Gästen in einem Lokal in der Straße Am Schölkegraben am Samstagabend in einer Rangelei auf dem Boden vor dem Geschäft gemündet. Wie die Polizei Salzgitter mitteilt, verletzten sich die Beteiligten bei ihrer Rangelei, die sich vorübergehend auf die Straße verlagerte, gegen 22 Uhr leicht. Sie konnten durch anwesende Gäste getrennt werden. Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Eine zu diesem Zeitpunkt noch unbeteiligte 54-jährige Salzgitteranerin wollte die Personengruppe aufsammeln. Sie war mit einem im Anschluss an die Auseinandersetzung in der Nähe geparktem Kraftfahrzeug unterwegs und fiel den Beamten bereits zuvor durch ihr aufbrausendes Verhalten auf. Noch bevor sie die Streitenden aufsammelte, führten die Beamten bei ihr eine Verkehrskontrolle durch. Dabei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,49 Promille.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt, so die Polizei abschließend.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red