Salzgitter. Das Glück war am Mittwoch einem Spieler hold, der seinen Spielschein in Salzgitter abgegeben hatte. Über so viel Geld darf er sich freuen.

Über 100.000 Euro darf sich ein noch unbekannter niedersächsischer Spielteilnehmer von Super 6 freuen. Bei der Ziehung der Zusatzlotterie am Mittwoch stimmten die notwendigen sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer mit den gezogenen Gewinnzahlen überein.

An Super 6 nahm der Gewinner für vier Wochen in Verbindung mit Lotto 6aus49 teil, informiert Lotto Niedersachsen in einer Pressemitteilung. Auch das Kreuz für die Zusatzlotterie Spiel 77 setzte er auf seinem Spielschein, den er in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in Salzgitter abgab.

Insgesamt konnten sich im Jahr 2024 bisher 77 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – sieben davon in Millionenhöhe.

