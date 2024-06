Salzgitter. Das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter stellt Fußballfans während der Fußball-EM ab Freitag kostenlos Sonnencreme zur Verfügung.

Zum Start der Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland will das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) Fans mit der Kampagne „UV-sicher“ beim persönlichen UV-Schutz unterstützen. In allen zehn Gastgeberstädten (Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart) sollen dafür in den Fan-Zonen und in der Nähe der Stadien kostenlos Sonnencreme in Spendern und Informationen zur aktuellen UV-Belastung zur Verfügung gestellt werden. In den Sommermonaten ist die Belastung durch ultraviolette Strahlung (UV) besonders hoch.

„Wer bei der EM mitfiebert, denkt an Tore und an Teams, aber vielleicht nicht daran, sich vor der Sonne beim Public Viewing zu schützen und riskiert so einen Sonnenbrand. Die UV-Strahlung ist ein Gesundheitsrisiko, das häufig unterschätzt wird“, sagt BfS-Präsidentin Inge Paulini. Der Hauptsitz des BfS befindet sich in Salzgitter-Lebenstedt.

Paulini weiter: „Für einen guten persönlichen UV-Schutz gilt eine einfache Regel: vermeiden, bekleiden, Sonnencreme nutzen. An erster Stelle steht, gesundheitsschädigende UV-Belastung zu vermeiden – etwa in dem man mittags Schatten aufsucht. An zweiter Stelle kommt der Schutz von Haut und Augen durch lange Kleidung, Hut und Sonnenbrille. Ganz zuletzt kommt aus Sicht des Strahlenschutzes die Sonnencreme. Den wirkungsvollsten UV-Schutz erreicht man mit der Kombination all dieser Maßnahmen.“

Regionale UV-Messdaten für die Gastgeberstädte der EM

UV-Strahlung ist Hauptursache für Hautkrebs. Die Spender enthalten eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30. Nach Ende der Europameisterschaft sollen die Spender in den Städten verbleiben, etwa in Sportvereinen oder Schwimmbädern.

Die Sonnencreme-Spender sollen so gestaltet sein, dass sie die Fußballfans auch über den aktuellen UV-Index-Wert informieren. Der UV-Index zeigt an, wie intensiv die sonnenbrandwirksame UV-Strahlung der Sonne am Erdboden ist.

Über einen QR-Code auf den Spendern in jeder Gastgeberstadt soll der aktuelle UV-Indexwert aufgerufen werden können. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat sein UV-Messnetz dafür so ausgebaut, dass auch in allen zehn Austragungsorten regional UV-Strahlung gemessen wird.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das BfS informiert die Bevölkerung und berät die Bundesregierung in allen Fragen des Strahlenschutzes. Die über 550 Beschäftigten bewerten Strahlenrisiken, überwachen die Umweltradioaktivität und unterstützen im radiologischen Notfallschutz. Ultraviolette Strahlung ist ein weiteres Arbeitsfeld des BfS.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red