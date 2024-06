Salzgitter. Die Polizei durchsucht zahlreiche Wohnungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach Beweisen. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei Osnabrück geht seit dem frühen Mittwochmorgen gegen eine mutmaßliche Drogenbande vor, die mit dem Anbau und Vertrieb von Cannabis große Summe umgesetzt aben soll. Sie durchsucht zahlreiche Wohnungen, darunter zwei in Salzgitter.

Die Beamten hoffen, in den Wohnungen in Lebenstedt und Gebhardshagen sowie den 13 anderen Objekten, die die Beamten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsuchen, Drogen und andere Beweismittel zu finden. Bei den Durchsuchungen stünden außerdem ein mutmaßlicher Reichsbürger sowie Kriegswaffen im Fokus, informiert die Polizeidirektion Osnabrück am Donnerstagmorgen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Reichsbürger wohnt in Espelkamp (NRW), bei ihm fand man diverse Waffen, berichtete Marco Ellermann, Sprecher der Osnabrücker Polizei. Dort waren Spezialkräfte angerückt. Der Mann soll Kampfhunde gehalten haben.

In Salzgitter machten die Ermittler erstaunliche Funde

In Räumen des Beschuldigten in Salzgitter entdeckten die Beamten eine große Indoor-Cannabis-Plantage, so Ellermann. Zudem stieß man auf eine Patrone vom Kaliber 9 Milimeter,. mehr als zehntausend Euro Bargeld sowie mehrere Luxusuhren.

Der Verdächtige aus der Stahlstadt soll Fachmann für Anbau und Aufzucht der Pflanzen sowie den Betrieb von Plantagen sein, glauben die Ermittler – der Biologe der Bande. „Die Gruppe war bereits seit Jahren aktiv“, erklärt Ellermann, „und ging stark arbeitsteilig vor“. Das Vertriebsgebiet habe sich von Nordrhein-Westfalen über den Großraum Osnabrück bis Bremen gezogen. Das Besondere an der mutmaßlichen Bande aus Sicht der Polizei: „Sie haben alles selbst gemacht: Vom Anbau bis zum Verkauf. Da war eine Menge Know-how.

Dafür, ob der Mann aus Salzgitter und weitere Verdächtige ebenfalls der Reichsbürgerszene zuzuordnen sind, davor habe man bisher keine Anhaltspunkte. Die Gruppe bestehe weitgehend aus Deutschen, so Polizeisprecher Ellermann.

Dieser Text wird aktualisiert.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: