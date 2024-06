Salzgitter. Das ist dieses Wochenende in Salzgitter los: Theater, Familienprogramm und Naturerlebnisse. Diese Highlights warten auf die Besucher.

Informatives, Erlebnisreiches und Action für Nachtschwärmer. Humoriges für Familien und Interessantes aus der Natur. An diesem Wochenende ist alles drin, was gleichzeitig die Vielfalt Salzgitters widerspiegelt und das Wochenende zu einem absoluten Erlebnis machen kann. Das sind die Veranstaltungen, die es in sich haben.

Salzgitter: Familienprogramm beim Stadtteilfest des Bürgervereins Steterburg

Der Bürgerverein Steterburg veranstaltet am Samstag, 15. Juni, ab 13 Uhr sein fünftes Stadtteil-Sommerfest auf der Langen Hecke und dem Marktplatz. Die Organisatoren um den Vorsitzenden Christian Striese haben Akteure für das Programm mit ins Boot holen können und die Besucher erwartet ein buntes und turbulentes Programm.

Neben Tribal-Dance und Flamenco Vorführungen wird es akrobatische Einlagen und Livemusik geben. Das Duo „WirSind“, ist mit Gitarre, Gesang und Percussion dabei und unterhält mit bekannten Hits und eigenen Songs. Zudem stellen sich örtliche Vereine und Verbände vor.

Das Duo "WirSind", bringen mit Gitarre, Gesang und Percussion bekannte Hits und eigene Songs auf die Bühne. © Johann Ebend | ebend@gmx.de

Die Tischtennisspielgemeinschaft Thiede/Steterburg lädt zum Paddel-Treffen-Wettbewerb an der Tischtennisplatte im Zelt ein. Die Kindergärten und Schulen sind mit Glitzer-Tattoo, Zuckerwatte, Spiel- sowie Bastel- und Kletterangeboten dabei. Die Kids können sich in einer Hüpfburg austoben. Die Bücherfreunde Thiede locken mit Bücherflohmarkt und die türkischen Gemeinden und Familien bereiten traditionelle Spezialitäten vor. Flankiert wird die Veranstaltung von diversen Kleinkunstständen und der Polizei mit Motorrad und Dienstwagen.

Altstadtfest in Salzgitter-Bad

Humoriges beim Altstadtfest in Salzgitter-Bad von der Theatergruppe Salzgitter Bad am Sonntag, 16. Juni, um 16 Uhr im großen Saal des Altstadtrathauses. Präsentiert wird das neuste Programm mit dem Titel „Es Cannabis(erl) lustig werden – die Sketch-ab’s kommen!“. Erwünschte Nebenwirkung: Heiterkeit und Frohsinn!

Die Sketch-ab’s der Theatergruppe Salzgitter-Bad zeigt die Stolperfallen des Lebens und setzt mit humoriger und ironischer Sicht das Zeitgeschehen und das tägliche Leben in Szene. Die Theatergruppe Salzgitter Bad ist für ihre exzellenten Bühnenstücke bekannt und hat besonders den Blick auf die „endlich“ erlaubten Cannabis(erl) in den Fokus ihres Bühnenauftritts gestellt. Achtung: Muskelkater für die Lachmuskeln inbegriffen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Tag für Umweltfreunde im Waldhaus Altenhagen

Natur und Umwelt erleben beim Tag der offenen Tür am Waldhaus Altenhagen am Sonntag, 16. Juni, von 14 bis 18 Uhr. Hierzu lädt der BUND Salzgitter alle Natur- und Umweltfreunde herzlich ein. Der Tag der offenen Tür bietet eine spannende Gelegenheit, die Arbeit des Vereins kennenzulernen und an einem abwechslungsreichen Programm teilzunehmen, das die vielfältigen Aktivitäten und Projekte des BUND Salzgitter zeigt.

Das malerische Gelände ist ein idealer Ort für nachhaltiges Engagement. Besucher können an geführten Touren teilnehmen, um die naturnah gestalteten Gärten zu entdecken und mehr über die ökologischen Initiativen des Vereins zu erfahren. Die Mitglieder der Kreisgruppe präsentieren verschiedene Projekte zur Förderung der Artenvielfalt, wodurch tiefere Einblicke in den Natur- und Umweltschutz vermittelt werden. Und das gibt es auch: kulinarische Highlights mit musikalischer Begleitung.

Der Tag der offenen Tür am Waldhaus verspricht ein informatives und unterhaltsames Erlebnis für alle Naturfreunde und Umweltinteressierten. © Felix Teuber | Felix Teuber

Ein vielseitiges Programm erwartet Familien und Naturinteressierte. Kinder können bei der Kinder-Rallye am Waldhaus Abenteuer erleben und das gemeinsame Stockbrotbacken am Lagerfeuer schafft eine gemütliche Atmosphäre. Für das leibliche Wohl sorgt der Foodtruck „Burgfräulein“ mit herzhaften Speisen, während im Bistro Kaffee und selbst gebackener Kuchen angeboten werden.

Eine musikalische Saxofon-Darbietung sorgt zusätzlich für ein stimmungsvolles Ambiente. Die Veranstaltung bietet interaktives Engagement und Wissensaustausch sowie die Möglichkeit, direkt mit Vereinsmitgliedern und freiwilligen Helfern ins Gespräch zu kommen. An den Infoständen werden die Projekte und Initiativen des BUND vorgestellt und deren Bedeutung für den Natur- und Umweltschutz erläutert.

Groß und Klein sind eingeladen, an einem spannenden Naturquiz teilzunehmen, um ihr Wissen über die Umwelt zu testen und zu erweitern. Außerdem wird das Bauen von Nisthilfen für Wildbienen angeboten, was einen praktischen Beitrag zum Artenschutz darstellt und zur aktiven Beteiligung am Naturschutz ermutigt.

