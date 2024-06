Salzgitter. Die Stadt kontrolliert die Geschwindigkeit der Autofahrer im Stadtgebiet. Wo sie temporäre Blitzgeräte aufstellen wird, lesen Sie hier.

Die Stadt wird in der kommenden Woche vom Montag, 10. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, die Geschwindigkeit der Autofahrer überprüfen. Wie sie am Freitag mitteilte, werden Tempomessgeräte in Lebenstedt aufgestellt.

Worauf sich Autofahrer bei der Kontrolle der Geschwindigkeiten einstellen müssen

Dabei sage die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Je nach Bedarf und Situation könnten die Einsatzorte spontan gewechselt werden.

Das empfiehlt die Stadt Salzgitter Autofahrern, die bei Kontrollen unterwegs sind

Die Verkehrsteilnehmer sind nach Angaben der Stadt gut beraten, wenn sie sich im Stadtgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

