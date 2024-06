Salzgitter. Zwei Comedians aus der Region veranstalten in Salzgitter die erste „Comedy Mixshow“. Was genau das ist und wo sie stattfindet.

Schon in zwei Wochen startet in Salzgitter das erste Mal eine ganz besondere Comedyshow – veranstaltet von zwei jungen Comedians aus der Region. Erhan Karadag und Ali Kalmis stehen im Moment in den Startlöchern für ihre erste „Comedy Mixshow“, die am Samstag, 22. Juni, in der Lebenstedter Kulturscheune stattfinden soll. Karadag und Kalmis haben dafür noch vier weitere Comedians aus ganz Deutschland eingeladen.

Bei dieser Show soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Jeder Comedian wird mit seinem eigenen Programm und dem stärksten Material auftreten, das er zu bieten hat, sagt Karadag. „Die Programme haben wir schon auf anderen Bühnen getestet. Wir hoffen, dass sie gut funktionieren. Humor ist ja schließlich auch eine sehr subjektive Sache“, fügt er an.

So ist die Comedyshow in Salzgitter entstanden

Karadag und Kalmis machen schon länger zusammen Comedy und „jetzt wollten wir etwas kulturell an die Stadt zurückgeben. Ich liebe die Stadt, bin hier groß geworden und Salzgitteraner durch und durch“, wie er sagt. Er habe das Gefühl, dass schon viel in Salzgitter für die Kulturszene gemacht werde. Jedoch würden eher weniger Veranstaltungen Menschen in seinem Alter ansprechen. Genau in dieser Kerbe soll die neue Show schlagen.

Die Idee ist bei den beiden Comedians schon länger gereift. Karadag erinnert sich: „Wir haben gemerkt, dass in der Stadt und Umgebung drumherum wenig für klassische Comedy getan wird.“ Damals gründeten sie ein sogenanntes „Open Mic“, eine Testbühne, auf der Comedians vor einem kleineren Publikum ihre Programme ausprobieren können. In diesem Stil soll die Show am 22. Juni allerdings nicht sein. Jeder Künstler soll zehn bis 15 Minuten allein auftreten. Durch die Show führt Hannes Wendt, der im Raum Hannover mit einem eigenen „Open Mic“ bereits einiges an Erfahrung mitbringen kann. Auch einen eigenen DJ und eine Bar soll es an dem Abend geben. Angesetzt ist eine Laufzeit von ungefähr zwei Stunden.

Nächste Show in Salzgitter bereits geplant: Dann noch größer?

Alle Erlöse wollen Karadag und Kalmis übrigens direkt in die nächste Show stecken. Karadag verrät: „Wenn wir damit großen Erfolg haben und die Kulturscheune gut füllen können, würden wir auch gerne in eine größere Location in Salzgitter gehen.“ Und mit mehr Budget könnten sie sich auch noch namhaftere Comedians leisten.

Tickets für die „Comedy Mixshow“ in Salzgitter gibt es im Vorverkauf noch für 20 Euro pro Person online bei der Ticketplattform eventim.

