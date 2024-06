Salzgitter. Die DB will die Bahnhöfe Immendorf und Watenstedt barrierefrei umbauen. Fahrgäste müssen sich im Juli auf Verzögerungen einstellen.

Die Deutsche Bahn baut die Banhöfe Immendorf und Watenstedt für 3,3 Millionen Euro barrierefrei aus. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Demnach werden die Bahnsteige um jeweils 140 Meter verlängert und auf 55 Zentimeter erhöht, um Fahrgästen künftig den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Darüber hinaus will die Bahn den Komfort erhöhen und unter anderem neue Wetterschutzhäuser bauen, sowie die Beleuchtung verbessern. Die Bauarbeiten starten bereits am Montag, 10. Juni, wobei die Hauptbauarbeiten erst im Juli beginnen.

In der Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Juni setzt die Bahn auf der Strecke zwischen Lebenstedt, Braunschweig (RB44 und RB48) und Herberg (RB46) einen Schienenersatzverkehr ein. Weitere Informationen zum Fahrplan gibt es unter bauinfos.deutschebahn.com/niedersachsen-bremen.

red