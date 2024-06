Lesse. Eine Scheune brannte lichterloh. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Eine 54-Jährige starb. Das ist passiert.

Tragödie und Großeinsatz in Salzgitter-Lesse: Die Berufsfeuerwehr Salzgitter ist gegen 6 Uhr am Donnerstag zu einem verheerenden Brand in Salzgitter-Lesse ausgerückt. Dabei kam es zu einer massiven Rauchentwicklung in einer Scheune in der Straße Auf dem Berge. Eine 54-Jährige starb dabei.

Massive Rauchentwicklung: Berufsfeuerwehr Salzgitter kämpft gegen die Flammen

In einem angrenzenden Nebengebäude weckten die Einsatzkräfte einen Anwohner. Dieser berichtete, dass eine weitere Person vermisst wird. Nach dem Eindringen in die Scheune stellte sich heraus, dass sich eine 54-Jährige in diesem Gebäude aufhielt. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Auch etwa eine Stunde nach Einsatzbeginn waren die Einsatzkräfte noch vor Ort, mittlerweile ist der Brand aber unter Kontrolle, teilt die Berufsfeuerwehr mit. Im Einsatz sind neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch Kräfte aus den Ortswehren Lesse, Lichtenberg, Osterlinde und Reppner. Aktuell ist auch die Kriminalpolizei vor Ort, um erste Spuren aufzunehmen. Es werde wohl noch einige Zeit dauern, bis der Brandherd vollständig gelöscht ist, so Julian Naujoks, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr.

Dieser Text wird aktualisiert.

