Salzgitter. Bis zu zehn neue Kunden kommen bei der Tiertafel Salzgitter monatlich vorbei. Warum das nicht mehr zu stemmen ist, erklärt der Verein.

Nichts geht mehr bei der Tiertafel Salzgitter – das im September 2020 ins Leben gerufene Projekt des Tierschutzvereins Salzgitter muss laut eigenen Angaben einen harten Schnitt machen und ab sofort einen Aufnahmestopp für Neukunden verhängen.

Was während der Corona-Pandemie als kleines Projekt begann, sei inzwischen zu einer etablierten Einrichtung für bedürftige Haustierbesitzer geworden. „131 Kundinnen und Kunden sind bei uns registriert“, erzählt Daniela Schmidt, Initiatorin der Tiertafel. „Vor über drei Jahren haben wir wahrlich nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen unser monatliches Angebot annehmen.“ Einmal im Monat verteilt die Tiertafel Salzgitter gegen einen symbolischen Betrag Futter für Hunde, Katzen und Vögel an Tierhalter, die ihre Bedürftigkeit nachweisen. „Hinter unseren Tiertafelkunden stehen insgesamt 280 Tiere, die wir aktuell versorgen“, bilanziert Schmidt.

94 Hunde, 128 Katzen, vier Kaninchen und 54 Vögel seien in der Kundenkartei vermerkt, für sie alle müsse das notwendige Futter vorrätig sein, damit niemand enttäuscht nach Hause geht. Und hier beginne für die ehrenamtlichen Helfer der Tiertafel das Problem. „Wir stoßen bei der hohen Anzahl an Menschen und Tieren an unsere Grenzen“, berichtet Tierschützerin Daniela Schmidt. „Nicht nur, dass wir für die immer weiter steigende Kundenzahl Futter benötigen, unsere räumlichen Kapazitäten geraten allmählich an ihre Grenzen“, ergänzt Benjamin Kozlowski, zweiter Vorsitzender des Tierschutzvereins Salzgitter.

Das hat die Tiertafel Salzgitter nun vor

Zwei bis drei Vorbereitungstermine gebe es jeden Monat, um eine einstündige Futterausgabe vorzubereiten. Dabei treffen sich vier bis fünf Helfer für circa drei Stunden, um eingetroffene Futterspenden zu sortieren, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum zu beschriften und in die 16 Meter Regalfläche zu verstauen, heißt es weiter.

In den vergangenen Monaten sei die Kundenkartei stark angewachsen, jeden Monat meldeten sich sechs bis zehn neue Kunden an, um einen Futtervorrat für zehn bis 14 Tage zu erhalten. Um allen gerecht zu werden, verhängt die Tiertafel Salzgitter ab Juni 2024 einen Aufnahmestopp für Neukunden. „Wer unser Angebot wahrnehmen möchte, kann gerne zu den Ausgabeterminen kommen, die Formalitäten klären und sich auf eine Warteliste setzen lassen“, erklärt Schmidt. „Wird ein Platz frei, rutscht eine Person von der Warteliste nach.“

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Neuerung gebe es demzufolge auch für die Bestandskunden. Wie Benjamin Kozlowski verrät, wird zukünftig auf die regelmäßige Teilnahme an der Tiertafel geachtet. „Wer zwei Monate in Folge nicht bei der Futterausgabe war, verliert seine Berechtigung, Futter zu bekommen“, berichtet Kozlowski. „Die Person kann sich aber wieder auf die Warteliste setzen lassen.“

Die Ausgabetermine der Tiertafel Salzgitter finden an jedem dritten Freitag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Tierheims Salzgitter, Am Pfingstanger 40, in Salzgitter-Bad statt.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red