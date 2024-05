Salzgitter. In Salzgitter gibt es am Wochenende wieder einiges zu entdecken. Im Angebot ist auch eine ganz besondere Feier in Gebhardshagen.

Salzgitter ist vielfältig und vor allem eine Stadt, in der es einiges zu erleben und zu entdecken gibt. Hier eine kleine Auswahl der verschiedenen Highlights am Wochenende.

Das Festival der Klesmer- und Weltmusik beherrscht die Szenerie am Freitag, 24. Mai, ab 17 Uhr auf dem Klesmer-Platz in Salzgitter Bad mit seiner ganz außergewöhnlichen Welt musikalischer Klänge. Der Titel des neuen JEM-Programms „KlezFire!“ spricht Bände! Der einzigartige Klarinettensound von Helmut Eisel führt von feurigem osteuropäischen Klezmer über sephardisches Melodiengut, gemischt immer wieder auch mit eigenen Stücken.

„Kitchen Sunrise“ ist eine Indie-Folk-Band. Sie bietet Unterhaltung in den Umbauphasen der Bühne zwischen den Konzerten: Die Band spielt am Freitag einmal gegen 18.40 Uhr und dann gegen 20.40 Uhr, teilt der Fachdienst Kultur mit. „Kitchen Sunrise“ ist eine Indie-Folk-Band bestehend aus den Musikern Ben Doubleu (Gitarre und Gesang), Luco Waters (Gitarre und Gesang) und Sarah Goebel (Kontrabass).

„Kitchen sunrise“ kommt als „local heroes Niedersachsen“ nach Salzgitter

Als Band-WG bringt sie mit akustischen Instrumenten eine Mischung aus melancholischer und aufregender Musik auf die Bühne und versucht, das Publikum mit ihren Geschichten zu berühren. 2023 war „Kitchen Sunrise“ Gewinner beim Musikpreis „local heroes Niedersachsen“. Sie erhielt die meisten Punkte von der Jury und vom Publikum. Die Band, die für den Landkreis Hildesheim teilgenommen hatte, darf nun den Titel „local heroes Niedersachsen“ 2023 tragen und wird 2024 Niedersachsen beim Bundesfinale von „local heroes“ vertreten.

Eine Party erwartet die Gäste des Waldbades in Gebhardshagen. © privat | Stadt Salzgitter / A. Kugellis.

Weiter geht es am Samstag, 25. Mai: Das Waldschwimmbad Gebhardshagen wird 60 Jahre und das wird gefeiert. Unter anderem mit einer Opening-Party. Das Benefizkonzert mit der Band „Don‘t Beat Bubu“ beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es für acht Euro (Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei) beim SV Glück Auf, Sternbergstraße 7A, in Gebhardshagen, unter Telefon (05341) 77015 oder per E-Mail an infoglueck-auf-gebhardshagen@de.

„Abenteuer lesen“ für Kinder in Lebenstedt

Abenteuer Lesen heißt es am Samstag, 25. Mai, ab 14.30 in der Stadtbibliothek. In Lebenstedt können drei- bis zehnjährige Kinder ihr Abenteuer beim Lesen entdecken. Verschiedene Angebote stehen bereit: Lesungen, Bilderbuchkino, Basteln und Malen sowie Einblicke in die digitale Leseförderung. Im Lesecafé werden Kuchen und Getränke angeboten. Zudem können die Kinder bei einem Quiz Preise gewinnen. Um Anmeldung wird gebeten: Telefon (05341) 8393434 oder per E-Mail an lesefoerderungstadt.salzgitter@de. Der Eintritt ist kostenlos.

Am Sonntag, 26. Mai ab 13 Uhr steht der Klesmer-Platz in Salzgitter Bad weiter ganz im Rahmen des Festivals der Klesmer- und Weltmusik. Wieder mit dabei ist der Kinderchor „Sölter Kinder“ aus Salzgitter. Er zeigt, dass man gar nicht früh genug mit der Freude an der Musik und dem Gesang anfangen kann. Das Motto des Chores: „Spaß am Singen und an der Musik, wir möchten anderen Menschen Freude bringen“. Daran hält sich der Kinderchor schon seit fast 20 Jahren. Auch wenn die Besetzung naturgemäß wechselt, Lieder und Texte von Rolf Zuckowski waren von Anfang an dabei.

