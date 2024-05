Salzgitter. Die Polizei erwischt den Mann auf der Beethovenstraße in Salzgitter und kontrolliert ihn. Danach ist die Fahrt für ihn beendet.

Die Polizei in Salzgitter hat am Samstagabend einen Mann aus dem Verkehr gezogen, den sie am Steuer seines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss erwischt hat. Wie die Beamten am Sonntagmorgen via Pressemitteilung bekanntagen, wurde der 38-Jährige gegen 22 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle genauer „unter die Lupe genommen“.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Atem des Mannes nach Alkohol roch. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Atemalkoholwert von 1,57 Promille. Daraufhin wurde bei dem Fahrer auch eine Blutprobe angeordnet. Dem 38-Jägrigen wurde überdies Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren wurde ein.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red