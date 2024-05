Lebenstedt. Zum dritten Frühlingsfest haben BLSK und Salzgitter-Zeitung in das Café del Lago geladen. Das sind die schönsten Bilder vom Fest.

Viel Gelächter, leckeres Buffet und das alles mit fantastischer Aussicht auf den Salzgittersee: Am Donnerstagabend fand das Frühlingsfest im Café del Lago statt. Bereits das dritte Jahr in Folge haben die Salzgitter-Zeitung und die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) das Fest veranstaltet. „Langsam entwickelt es sich zu einem Klassiker“, heißt es schon im Einladungsschreiben.

Rund 140 Menschen folgten der Einladung in das Restaurant am Salzgittersee. Als alle angekommen und mit ersten Getränken versorgt waren, begrüßten zunächst Kerstin Loehr, Chefredakteurin der Braunschweiger Zeitung, und Stefani Koch, Leiterin der Redaktion Salzgitter, sowie Gunnar Stratmann, Bereichsleiter Firmenkunden BLSK, und Franco Canosa, Leitung Firmenkunden Süd/West der BLSK, die Gäste.

Bevor das Buffet eröffnet wurde, thematisierte Tobias Schulze, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Zammit, in einem kurzen Impulsvortrag die Besonderheit solcher Netzwerktreffen in Salzgitter. Im Anschluss fand dann genau das statt, was er beschrieben hatte: Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur traten in den Austausch miteinander, lernten einander kennen und lachten gemeinsam.

Das Wetter spielte zwar nicht ganz mit – ein Regenschauer kurz vor Beginn des Fests sorgte für frischen, kühlen Wind und einen wolkenverhangenen Himmel. Passend dazu sagte Schulze aber auch: „Aus jeder Herausforderung erwächst eine neue Chance.“ Der guten Stimmung im Café del Lago tat das durchwachsene Wetter also keinen Abbruch.

