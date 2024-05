Salzgitter. Bruchmachtersen und Fredenberg sollen Glasfasernetz erhalten. Was die nächsten Schritte sind und wie viele Bürger mitmachen müssen.

Die Bürger in Bruchmachtersen und Fredenberg haben die Chance auf die Anbindung ans Glasfasernetz. Sie können dann mit Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen: „Homeoffice statt Pendeln, Serienstreaming statt linearem Fernsehen, Internettelefonie statt Festnetz“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens Deutsche Glasfaser.

Der Telekommunikationsanbieter startet am 25. Mai die sogenannte Nachfragebündelung. Bis zum Stichtag am 31. August können die Bürger in den Ausbaugebieten einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen. „So erhalten sie einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung“, erläutert das Unternehmen. „Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte in Bruchmachtersen und Fredenberg mitziehen, steht dem Ausbau nichts mehr im Wege.“

Deutsche Glasfaser kündigt Infoabend an

Die neue Infrastruktur berücksichtige alle Haushalte in den Ausbaugebieten und schaffe die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden könnten. Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen, heißt es.

Ein Infoabend findet am Dienstag, 28. Mai, ab 19 Uhr, im Hotel Kaiserquelle, Söhlekamp 11, in Salzgitter statt. Das Team von Deutsche Glasfaser informiert dann über den Netzausbau, die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf. Projektleiter Christian Morag und das Beraterteam beantworten Fragen.

Aktueller Stand der Nachfragebündelung ist im Internet einsehbar

Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser die Bürger zu Hause besuchen und auf Wunsch beraten, kündigt das Unternehmen ein. Einen solchen persönlichen Beratungstermin können Interessierte auch unter der Rufnummer (02861) 8133 494 vereinbaren.

„Darüber hinaus können sich die Bürgerinnen und Bürger auch über die Servicehotline (02861) 89060900 beraten lassen und einen Vertrag abschließen“, heißt es in der Pressemitteilung. Weiterhin sei das Abschließen eines Vertrages online unter deutsche-glasfaser.de möglich.

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter deutsche-glasfaser.de/bruchmachtersen-fredenberg verfügbar. Hier finde man auch Details über den Stand der Nachfragebündelung sowie aktuelle Nachrichten und Termine.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red