Weil die CDU im Ortsrat Süd eine Liste mit 20 Fragen zu Planung und Bau des Wohn- und Arzthauses auf dem Gelände der ehemaligen Brandhäuser am Klesmerplatz hatte, stellte sich Wohnbau-Geschäftsführer Jens Bischoff während der jüngsten Sitzung überraschend den Fragen der Politiker. Ungewohnt leger gekleidet und bewaffnet mit Unterlagen, die er jedoch kaum nutzte, stellte sich Bischoff offen, locker und eloquent während einer Sitzungsunterbrechung der Kritik, die vor allem von der Union gekommen war.

Ähnlich unerwartet wie sein Erscheinen war Bischoffs Ankündigung, die Arbeiten auf dem Grundstück würden in dieser Woche wieder aufgenommen. Der Geschäftsführer betonte, die Absicherung der Baustelle sei beendet, alle fachlichen Fragen beantwortet und die nötigen Genehmigungsverfahren abgeschlossen. Nun müsse der alte Keller unter den ehemaligen Brandhäusern entfernt werden. Die dafür nötigen Zusatzkosten in sechsstelliger Höhe werde die Versicherung der Alteigentümer übernehmen, erklärte Bischoff.

Auf dem Areal, auf dem die einstigen „Brandhäuser“ an der Marktstraße standen, sollen die Arbeiten für den Neubau bald beginnen (Archivfoto). © Rudolf Karliczek | Rudolf Karliczek

Die Arbeiten für den Rohbau würden nach derzeitiger Schätzung der Wohnbau zum Jahresende abgeschlossen. Das Wohn- und Arzthaus könne im Frühjahr 2026 bezogen werden, betonte der Geschäftsführer. Das sei schon deswegen erfreulich, weil die Wohnbau zeitgleich 100-jähriges Bestehen feiern könne. Alle geplanten acht Mietwohnungen würden barrierefreie Zugänge erhalten.

Warum es Bedenken rund um den geplanten Bau des Wohn- und Arzthauses gibt

Bischoff war in den Ortsrat Süd geeilt, weil es nach statischen Bedenken, Bodenproben, die ergaben, dass das Grundwasser stark salzhaltig ist, und einer langen Winterpause, die ohne jeglichen Baufortschritt verlief, wieder zu Skepsis gegenüber dem Bauvorhaben und vielen Fragen gekommen war. So wird die Fraktion der Bündnisgrünen zum Monatsende erneut Einsicht in die städtischen Akten zum Projekt am Klesmerplatz nehmen und die CDU im Ortsrat Süd stellte 20 Fragen zum Vorhaben an die Verwaltung.

Im Kern geht es um vier Aspekte, die schon im vergangenen Jahr immer wieder zu skeptischem Nachhaken geführt hatten. Für Unruhe sorgen etwa die Höhe der Mietpreise für die neuen Wohnungen, der Ort für die nötigen zusätzlichen Parkplätze, ein möglicher Anstieg der Baukosten für das Wohn- und Arzthaus, aber auch Zweifel daran, ob das aus der Baugrube in den Rosengarten abzupumpende, salzhaltige Wasser nicht zu Schäden führt. Offen bleibt zudem die Frage, wieweit durch den Neubau nicht auch angrenzende Gebäude ramponiert werden.

Der Ortsrat Süd reagiert positiv auf das spontane Erscheinen des Wohnbau-Geschäftsführers

Doch die Stimmung, die Bischoff im Ortsrat Süd vorfand, war eher geprägt vom Lob über seine Bereitschaft, offen auf die Fragen der Politiker zu antworten. Dennoch monierte Hermann Fleischer (Linke), dass die Wohnbau gleich dreimal (Ende 2022, im Herbst 2023 und im Früjahr 2024) den Baubeginn angekündigt habe, doch nie sei etwas geschehen.

Die Christdemokraten Phillip Stolze und Jan Brüninghaus zeigten sich besorgt, was angesichts eventuell steigender Baupreise die künftigen Mieten im Wohn- und Arzthaus angeht. Bischoff betonte, die Wohnbau werde sich an der geltenden Miet-Obergrenze in Salzgitter-Bad orientieren. Zudem wollte Stolze wissen, ob noch weitere unerwartete Gegebenheiten den Bau ausbremsen könnten. Bischoff zeigte sich ehrlich: „Ich weiß es nicht ganz genau“. Er sagte aber zu, dauerhaft zu informieren, sobald mit dem Vorhaben begonnen werde. Bislang habe die Wohnbau angesichts des ruhenden Fortschritts nichts berichten können.

Und Bischoff hatte noch eine gute Nachricht im Gepäck. Das bevorstehende Altstadtfest werde vom Bau nicht berührt („Das ist kein Problem“). Dincer Dinc (SPD) gab dem Wohnbau-Chef Rückendeckung. „Bauliche Verzögerungen gibt es nicht nur in Salzgitter-Bad: Wir sollten dieses Vorhaben endlich mal unterstützten, auch wenn das Projekt nicht einfach ist“, rief er seinen Ortsrats-Kollegen zu. Parteifreund Michael Letter verwies auf den Aufsichtsrat der Wohnbau. Dort hätten fünf Ratskollegen einen Sitz, darunter Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Allein das belege, dass Transparenz und Kontrolle des Vorhabens am Klesmerplatz gewährleistet seien.

Neubau an der Marktstraße wird den Rat der Stadt Salzgitter wieder beschäftigen

Dennoch wird das Bauprojekt den Rat erneut beschäftigen. In der Sitzung am Mittwoch, 22. Mai, will die Linke beantragen, dass die Wohnbau die Politiker der Stadt und des Ortsrates Süd zeitnah über den aktuellen Sachstand, die Ursachen der Bauverzögerung, die nächsten Baumaßnahmen und die korrigierte Zeitplanung für das Wohn- und Arzthaus an der Marktstraße informiert.

Als Vorbild für umfassende Öffentlichkeitsarbeit nennt die Fraktion die Auskünfte über den Neubau des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter-Bad. Hier habe die Geschäftsleitung allein in diesem Jahr mehrfach über Bauveränderungen, Finanzierungen und die weitere Planung informiert.

