Peine. Ein Auto überschlägt sich am Samstag nach einer Kollision auf der A2. Gefährliche Fahr-Manöver folgen, um dem Stau zu entgehen. Nun sucht die Polizei die Fahrer.

Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Samstagvormittag auf der Autobahn 2 bei Peine – in Fahrtrichtung Braunschweig – bei einem Wechsel von der linken auf die mittlere Spur in ein anderes Auto hineingefahren. Bei dem Unfall verletzten sich insgesamt sechs Personen leicht, teilt die Polizei mit.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 11.40 Uhr. Die 31-Jährige geriet beim Spurwechsel zu weit auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte mit dem Auto eines 47-Jährigen. Das Fahrzeug der 31-Jährigen überschlug sich – beide Autos kamen auf dem Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen, heißt es. Die sechs Leichtverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Polizei Peine: Autofahrer fuhren in entgegengesetzter Richtung durch die Rettungsgasse

Während der Unfallaufnahme filmte der Beifahrer eines vorbeifahrenden Autos die Versorgung der verletzten Personen. „Derartiges Verhalten verstärkt Staubildung und provoziert, durch Ablenkung der Fahrzeuginsassen, Verkehrsunfälle“, so die Polizei. Die Beamten konnten das Fahrzeug und den Mann im Nachgang ermitteln – sie stellten das Handy sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Durch die Vollsperrung kam es zu einem teils zehn Kilometer langem Verkehrsstau. Einige Autofahrer nutzten die Rettungsgasse, um dem Stau zu entgehen: Sie wendeten auf der Autobahn und fuhren entgegengesetzt zur Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse, heißt es. „Dieses Verhalten ist extrem gefahrenträchtig und führt regelmäßig zu teils schweren Folgeunfällen.“

Die Polizei leitete auch dazu Verfahren ein und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf diese Fahrzeuge geben können. Hinweise gehen an die Autobahnpolizei unter (0531) 4763715.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red