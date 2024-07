Peine. Die NGG regionalisiert ihre Pressemitteilungen und hat ausgerechnet, was im Kreis Peine für Burger ausgegeben und an Löhnen bezahlt wird.

Deutschland ist raus bei der Fußball-EM, aber bereits vorher legte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der Region Süd-Ost-Niedersachsen-Harz den Finger zwischen die Burger-Hälften. Sie verwies mal wieder nicht auf die, die konsumieren, sondern auf die, die machen – und dafür aus Sicht der Gewerkschaft mehr verdient hätten.

Überschrieben ist die Pressemitteilung mit „NGG: Keiner soll mehr für „Light-Lohn“ Burger grillen Kreis Peine: 51 Millionen Euro für Burger, Pommes, Pizza & Co. – Starker ‚Fast-Food-Hunger‘ zur EM erwartet“. Schnellrestaurants wie McDonald’s, Burger King & Co. hätten zu großen Fußballereignissen stets Hochkonjunktur. Das gelte auch für den Kreis Peine.

Das gaben Peiner im vergangenen Jahr pro Kopf für Burger und Pizza aus

Rein rechnerisch hätten die Menschen im Landkreis Peine im vergangenen Jahr rund 51 Millionen Euro für das Essen in der Systemgastronomie ausgegeben – von Jung bis Alt, im Schnitt seien das 375 Euro pro Kopf.

Bildlich spricht die NGG das Dilemma aus ihrer Sicht an: „Das Spiel auf dem Platz dauert 90 Minuten. Für ein Fast-Food-Menü dagegen braucht kein Fan länger als eine Halbzeitpause, um es zu essen. In der Zeit verzehrt ein Fan fast den Stundenlohn einer Servicekraft.“ Der liege in der Systemgastronomie bei lediglich 12,61 Euro – und damit nur 20 Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn.

Ein ‚Big Mac‘-Menü koste knapp 12 Euro, führt die NGG weiter aus. Wer also fürs Pizzabacken, Burgerbraten oder Geschirr abräumen in der Systemgastronomie an der untersten Lohnkante verdiene, müsse fast eine Arbeitsstunde investieren, um sich selbst so ein Essen leisten zu können.

Das fordert die Gewerkschaft als neuen Einstiegslohn im Kreis Peine

Die NGG kündigt an, sich für einen „gehörigen Lohn-Nachschlag“ für die Branche starkzumachen. Davon sollen dann auch die Beschäftigten der Systemgastronomie im Landkreis Peine profitieren. „Konkret geht es um einen Einstiegslohn von 15 Euro pro Stunde. Und wer schon Erfahrungen im Job hat, soll im Monat mit 500 Euro zusätzlich nach Hause gehen. Um diese Fixsumme müssen die Löhne angehoben werden, um in der Systemgastronomie aus der Niedriglohnfalle herauszukommen“, wird NGG-Geschäftsführerin Katja Derer weiter zitiert.

Auch die Ausbildung müsse attraktiver werden. Die Gewerkschaft fordert für den Ausbildungsstart eine Vergütung von 1.150 Euro. Im dritten Ausbildungsjahr sollen Azubis dann mit 1.350 Euro nach Hause gehen – gut 120 Euro mehr als bislang.

Genau zwei Tage nach dem Ende der Fußball-EM, am 16. Juli, gebe es die erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft NGG und dem Bundesverband der Systemgastronomie (BdS).

