Peine. Als Mitarbeiter der Wasserversorgung gaben sich die Unbekannten aus. Außerdem: Eine Promille-Fahrt durch Edemissen – der Blaulicht-Überblick.

Unbekannte Täter haben sich am Donnerstagnachmittag bei einer Seniorin aus Ilsede als Mitarbeitende der Wasserversorgung ausgegeben und sich so Zutritt zum Haus verschaffen können, informiert die Polizei. Nun suchen die Beamten nach dem Trio.

Eine Frau und ein Mann hatten demnach gegen 15.30 Uhr an der Hauseingangstür in der Goethestraße gestanden. Als die Seniorin ihnen die Tür öffnete, gaben sie sich als Mitarbeitende der Wasserversorgung aus, heißt es. Nachdem die Hausbewohnerin den Unbekannten Eintritt in ihre Wohnräume gewährt hatte, ging die Frau zusammen mit der Seniorin unter einem Vorwand in den Keller. In dieser Zeit durchsuchten sowohl der Täter als auch ein weiterer Mann die Räume der Frau. Nach Erkenntnissen der Polizei haben die Täter allerdings nichts gestohlen.

Der erste Täter ist etwa 50 Jahre alt, korpulent und trug eine blaue Jacke oder Weste. Die Täterin war „relativ groß“ und sprach Hochdeutsch. Zu dem dritten Täter, der später dazukam, liegt keine Beschreibung vor.

Nach der Tat fuhr das Trio in einer schwarzen Daimler-Benz-Limousine davon. Weitere Opfer oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilsede unter der Telefonnummer (05172) 370750 in Verbindung zu setzen.

Promille-Fahrt durch Edemissen – Zeugen gesucht

Mit über zwei Promille ist am Donnerstagabend um 18.40 Uhr ein Autofahrer auf der Peiner Straße in Edemissen unterwegs gewesen. Nur knapp konnte ein Zusammenstoß mit einem anderen Auto verhindert werden, informiert die Peiner Polizei.

Der 39-jährige Fahrer wollte demnach mit seinem weißen Auto vom Parkplatz des Lidl-Marktes wieder auf die Peiner Straße in Fahrtrichtung Wehnsen abbiegen, heißt es. Dabei übersah er einen anderen Autofahrer, der auf der Peiner Straße in Richtung Norden fuhr. Eine Gefahrenbremsung habe einen Zusammenstoß verhindern können. Der bisher unbekannte Autofahrer hupte und fuhr weiter, so die Polizei.

Nach dem Beinahe-Unfall kontrollierte die Polizei den 39-Jährigen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt.

Nun sucht die Polizei den zweiten unbekannten Autofahrer. Das Auto sei silber-grau und besitze ein Kennzeichen aus Hannover. Auch Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können, sollen sich mit der Polizei in Edemissen unter der Telefonnummer (05176) 976480 in Verbindung setzen.

red