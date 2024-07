Freischießen – Programm und Sperrungen/Umleitungen

Freitag, 5. Juli: 15 bis 16 Uhr Ständchen der Jugendspielmannszüge zur Eröffnung des Festplatzes auf dem Schützenplatz. 16 bis 17 Uhr Konzert für Senioren im Junggesellenzelt auf dem Schützenplatz. Etwa 22.15 Uhr großes Höhenfeuerwerk (Schützenplatz).

Sonnabend, 6. Juli: 13 bis 17 Uhr Könige und Würdenträger des Freischießens sowie Honoratioren der Stadt erhalten Ständchen. Ab 18 Uhr die Freischießen-Korporationen veranstalten ihre Kommerse in den Korporationszelten. 19.45 Uhr Aufmarsch aller Musikzüge der Korporationen auf dem historischen Marktplatz zur Meldung an die Bürgerschaffer.

Sonntag, 7. Juli: 10.45 Uhr unter Vorantritt der Vereinigten Spielmannszüge bringen die Fahnenabordnungen der Korporationen die Fahnen vom neuen zum alten Rathaus. 11 bis 12 Uhr Platzkonzert auf dem historischen Marktplatz. Ab 14.30 Uhr Begrüßung der Gäste der Stadt Peine zur Eröffnung des Freischießens im alten Rathaus. Ab 14.45 Uhr Aufmarsch aller Korporationen auf dem historischen Marktplatz. 15 Uhr feierliche Eröffnung des Freischießens durch Bürgermeister Klaus Saemann – Verleihung des „Grünen Bandes“ vom Podium des alten Rathauses an die Schützengilde und den Peiner Walzwerker-Verein. Etwa 15.50 Uhr Abmarsch des Festumzugs über Breite Straße, Gröpern, Schützenstraße. Etwa 17.15 Uhr Besuche des Rats der Stadt Peine bei den Korporationen des Freischießens. Ab 20 Uhr Tanz in den Zelten der Korporationen.

Montag, 8. Juli: 11 Uhr „Kattenhägener Ausmarsch“ von der Nordseite des Schützenplatzes aus zum Einbringen der Fahnen ins alte Rathaus. 14 Uhr Die Könige des Jahres 2023 tragen sich im großen Sitzungssaal des neuen Rathauses ins Goldene Buch ein. 15 Uhr Festumzug durch die Stadt wie am Sonntag. 17 Uhr Besuch des Rats bei den Bürgerkorporationen. 18.15 Uhr Proklamation der neuen Könige 2024 auf dem historischen Marktplatz durch Bürgermeister Klaus Saemann. 18.40 Uhr Die neuen Könige werden über Breite Straße, Gröpern, Schützenstraße zum neuen Rathaus geleitet. Ab 21.45 Uhr Königsproklamationen in den einzelnen Korporationszelten.

Dienstag, 9. Juli: 11 Uhr Königsfrühstück bei allen Korporationen. 14.30 bis 18 Uhr „Bunte Umzüge“ in der Peiner Innenstadt. 22 Uhr Traditioneller Königseinzug mit Fackeln durch die Stadt zum historischen Marktplatz. 22.15 Uhr Offizielle Beendigung des Peiner Freischießens vor dem alten Rathaus durch Bürgermeister Klaus Saemann.

Wegen des Freischießens gesperrt sind in der Stadt Peine unter anderem die Richard-Langeheine-Straße (am Stadtpark) von der Nord-Süd-Brücke bis zur Kantstraße, die Kantstraße, der Schützenplatz und der Hagenplatz. Am Hagenmarkt sind jedoch die Umfahrt und Parkplätze frei. Die Parkplätze der Schulen sind zudem geöffnet gemäß der Verkehrslenkung. Bis September voll gesperrt ist unabhängig vom Freischießen die Hans-Gallinis-Straße in Höhe Am Silberkamp 53: Die Stadtwerke lassen dort umfangreiche Leitungsarbeiten am Fernwärmenetz vornehmen. Die Umleitung führt daher über folgende Strecken (sind ebenfalls der Verkehrslenkung zu entnehmen): aus Richtung Nord-Süd-Brücke – von Nord-Süd-Brücke – Woltorfer Straße – Ostrandstraße – Ascherslebener Kreisel – Duttenstedter Straße – Schwarzer Weg (Ende). Aus Richtung Norden: Schwarzer Weg – Am Silberkamp – Schäferstraße – Woltorfer Straße – Nord-Süd-Brücke (Ende).