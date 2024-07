Peine. Der Bund gibt grünes Licht für die Sanierung der St.-Markus-Kirche in Equord. So teuer soll das Projekt werden.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat grünes Licht für die Sanierung der St.-Markus-Kirche in Equord mit 516.000 Euro aus Mitteln des Denkmalschutz-Sonderprogramm XIII des Bundes gegeben. Insgesamt plant die evangelische Landeskirche für die Sanierung mit einem Budget von 1.290.000 Euro, wovon der Bund nun 40 Prozent übernimmt, heißt es in einer Mitteilung.

„Die St.-Markus-Kirche in Equord hat eine identitätsstiftende Bedeutung in der Region und einen hohen bauhistorischen Wert. Gemeinsam mit unseren Haushaltspolitikerinnen und -politikern in Berlin ist es gelungen,

die evangelische Landeskirche und die Kirchengemeinde Equord bei der notwendigen Sanierung zu unterstützen und Bundesmittel in unsere Heimat zu holen“, erklärt SPD-Bundestagsabgeordneter Hubertus Heil.

„Das sind großartige Nachrichten aus Berlin für unsere Region. Der Haushaltsausschuss hat heute beschlossen, die Sanierung der St.-Markus-Kirche in Equord zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt jetzt gefördert werden. So hat sich der jahrelange Einsatz gelohnt. Die Bewilligung der Förderung zeigt, welche Strahlkraft die historischen Bauwerke über unsere Landesgrenze hinweg haben“, wird auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann in einer Mitteilung zitiert.

So lange fördert der Bund schon Projekte des Denkmalschutz-Sonderprogramms

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages habe in seiner Sitzung endgültig die Verteilung der Fördermittel im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogrammes XII beschlossen. Seit 2009 fördere der Bund im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogrammes dringende Sanierungsarbeiten an bedeutenden Denkmälern in ganz Deutschland. In diesem Jahr stehen im Rahmen des Haushaltsplanes 47,5 Millionen Euro bereit. Die Antragstellung erfolgte über die für den Denkmalschutz zuständigen Stellen des Landes bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

514 Projektanträge mit einem Volumen von rund 202 Millionen Euro wurden eingereicht. Dem Grunde nach förderfähig erscheinen 472 Anträge mit einem Gesamtvolumen von zirka 188 Millionen Euro. Aufgrund der rund vierfachen Überzeichnung des Programms war eine Auswahlentscheidung erforderlich.

