Peine. Pattensen, Lamme und Italien sind raus. Was die Skulptur eines baskischen Künstlers vor dem deutschen Kanzleramt mit Peine zu tun hat.

Manche Auflösungen sind eine Enttäuschung. Manche Fußballspiele, die als „Klassiker“ angekündigt werden, auch. Am Freitag (Anpfiff 18 Uhr) steht bei der aktuellen Fußball-EM in Deutschland das Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien an.

Es ist also wieder die Zeit, sich auf die Suche nach dem aktuellen Gegner, in diesem Fall also nach dem „Spanier an sich“ im Kreis Peine zu machen. Vor den EM-Spielen der Deutschen gegen die Schweizer und gegen die Dänen war diese Suche ehrlich gesagt ein Desaster. Aber Spanier müsste es doch einige geben hier, schließlich kamen sie mal vor ein paar Jahren noch in großer Zahl nach Deutschland, vorwiegend um zum Beispiel an der Uni in Braunschweig zu studieren.

Spanier aus Peine im Urlaub

Das gute alte Telefonbuch hilft weiter. Einen spanisch klingenden Namen finden wir sogar unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Verwaltung des Landkreises Peine. Ein Anruf bleibt erfolglos. Auf die Mailanfrage erfolgt eine automatische Abwesenheitsnotiz. Das sieht nach Urlaub aus. Wo wohl, in Spanien? Im Land des EM-Frühausscheiders oder des Halbfinal- und womöglich Final-Teilnehmers. Freitagabend wissen wir mehr.

Weiter mit einer Nachfrage bei bekannten Bürgern mit spanischer Abstammung oder Herkunft in Gemeinden des Landkreises Peine. Aber niemand wagt sich aus der Deckung. Pressescheue herrscht offensichtlich vor. Warum nur...?

Wo gibt es Spanisches im Glas und auf dem Teller im Kreis Peine?

Bleibt also mal wieder nur das Internet. Die Suchabfrage „peine spanien spezialitäten“ soll zu Restaurants oder Geschäften mit spanischen Speisen oder Produkten führen. Da landet man schnell bei „La Bodega“ in Peine-Stederdorf, eine Weinstube, in der es auch spanische Tapas zum Verzehr gibt.

Ein Blick auf die Internetseite zeigt aber schnell: „Betriebsferien bis 10. Juli.“ Also wieder nichts. Aber es gibt im Menü des Internetauftritts der Weinstube immerhin einen Reiter, der „EM-Tippspiel“ heißt. Der Text dazu ist mindestens „divertido“, also amüsant. Unter anderem heißt es dort. „In unserem EM-Tippspiel hast Du endlich die Chance, dein mühsam angeeignetes Fußball-Halbwissen in der Community unter Beweis zu stellen. Die Regeln sind einfach: Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten – und wer schlussendlich am besten tippt, wird zum EM-Tippkönig gekrönt!“

Spaniens Lockenkopf Marc Cucurella wird mindestens optisch wieder ein Hingucker sein beim EM-Viertelfinal-Kracher gegen Deutschland am Freitagabend © DPA Images | David Inderlied

So richtig ergiebig war das aber auch nicht. Also versuchen wir es weiter und landen bei der Suche bei einer Weinhandlung im Kreis Peine, die von der Aufmachung her mindestens mediterran rüberkommt. Gibt man dort in der Onlinesuche unter „Produkte“ Spanien ein, kommt allerdings nur: „Es wurden keine Produkte gefunden, die deiner Auswahl entsprechen.“ Schade! Aber nach etwas Durchforsten des Internetauftritts entdecken wir immerhin den Verweis auf „prickelnden Sekt aus Spanien“. In der Suchfunktion führt aber auch das Suchwort „Sekt“ zu keinem Treffer, also rufen wir mal an. Denkfehler von uns: Siesta/Mittagsruhe. Wieder nichts!

Volltreffer bei der Internetabfrage „peine spanien“!

Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und geben im Internet schnöde nur die Suchwörter „peine spanien“ ein – und landen einen echten Volltreffer. „Peine del Viento“ wird uns ganz oben auf der Trefferliste angezeigt. Das kommt uns endlich richtig spanisch und peinisch gleichermaßen vor.

Die Aufklärung liefern diverse digitale Spanien- oder Kultur-Reiseführer. Im Internetlexikon Wikipedia wird erläutert: „Der ‚Peine del Viento XV‘ (spanisch für ‚Windkamm XV‘, auf Baskisch Haizearen Orrazia), auch Peine del Viento oder El Peine del Viento genannt, fälschlicherweise auch im Plural Peine de los Vientos, ist ein Ensemble von Skulpturen von Eduardo Chillida auf Basis der architektonischen Arbeit des baskischen Architekten Luis Peña Ganchegui. Dieses Werk zählt zu seinen wichtigsten und bekanntesten. Die drei Stahl-Skulpturen sind am westlichen Ende der Bucht La Concha in San Sebastián in die Felsen über dem Wasser eingelassen und werden von höheren Wellen sogar umspült.“

Weiter heißt es: „Die drei jeweils zehn Tonnen schweren Teile wurden mit Hubschraubern angeflogen. Vor Ort wurden Schienen über das Wasser gebaut, auf denen die ‚Kämme‘ an die richtige Position gebracht und verankert wurden. 1977 wurde das Werk vollendet.“

Eduardo Chillida Juantegui mochte es schwer und groß

Zum Künstler steht dort: „Eduardo Chillida Juantegui (* 10. Januar 1924 in San Sebastián; † 19. August 2002 ebenda) war ein spanisch-baskischer Bildhauer und Zeichner. Er gehört zu den bedeutendsten Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Seine bekanntesten Werke sind große Skulpturen mit raumgreifenden Strukturen.“

Und eine davon steht eben vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Dazu heißt es wiederum auf der Internetseite „tipBerlin“. „Im Ehrenhof des Kanzleramts befindet sich die monumentale Eisenskulptur ‚Berlin‘ des baskischen Bildhauers Eduardo Chillida. Sie bringt es auf ein Gewicht von mehr als 80 Tonnen. Die beiden Arme der Skulptur berühren sich beinahe, aber nicht ganz, und greifen so die Themenkomplexe von Annäherung und Trennung auf. Das Werk hat somit große Symbolwirkung für die Stadt Berlin und ganz Deutschland.“

Was das ganze nun mit Peine und dem EM-Viertelfinale am Freitag zu tun hat? Nichts! Für einige mag das enttäuschend sein, aber es kann ja nicht immer nur um Fußball gehen, ein bisschen Kultur schadet nicht.

