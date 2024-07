Peine. An der B65 schnitten die Täter ein Loch in den Baucontainer und stehlen Arbeitsgeräte und Werkzeuge. So hoch ist der Schaden.

Unbekannte haben auf einem Parkplatz an der B65 in Peine einen Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsgeräte und Werkzeug gestohlen. Westlich der Einmüdung Rodeberg im Kreuzungsbereich wurden Straßenbauarbeiten durchgeführt, teilt die Polizei mit. Die Täter hatten in einen abgestellten Baucontainer ein Loch geschnitten und aus dem Inneren diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge gestohlen. Insbesondere waren dies eine Rüttelplatte, so die Polizei weiter. Die Tat soll sich zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, ereignet haben. Es entstand ein Schaden von mindestens 7.000 Euro. Bei den Ermittlungen wird nicht ausgeschlossen, dass zum Abtransport der Gegenstände ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 999-0 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte brechen Kaugummiautomaten in Woltwiesche auf

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Kaugummiautomaten in Woltwiesche aufgebrochen, teilt die Polizei mit. Mit einem Fahrzeug flüchteten sie anschließend. Die Tat ereignete sich gegen 2 Uhr in der Breiten Straße. Zeugen hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Die Polizei ermittelt, ob aus dem Automaten etwas entwendet wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro, heißt es abschließend.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red