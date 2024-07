Peine. Gegen Mittag gab es keine freien Parkplätze mehr. Das Parken vor Supermärkten ist generell ein (Aufreger-) Thema, Diebstahl auch.

Eier, wir haben Eier – auch welche aus der Region. Unter anderem darauf verweist am Mittwoch Michael Hommel, Filialleiter des neu eröffneten Rewe-Supermarktes an der Celler Straße in Peine. Der alte an diesem Standort wurde geschlossen und abgerissen. Seit Anfang 2023 gab es dort keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Nun hat Rewe seinen Neubau fertig.

Fertig? Fast! Am Eröffnungstag stehen gegen Mittag immer noch ein paar Transporter von Handwerksfirmen auf oder neben Parkplätzen des neuen Supermarktes. Die sind fast durchgehend besetzt, es gibt ein Kommen und Fahren, freie Parkplätze werden dringend gesucht.

Großer Andrang am Eröffnungstag – alle dürfen auch auf die E-Ladeplätze

Auf der Fläche an der Celler Straße gibt es neben acht Fahrradständern auch acht E-Ladestationen für E-Autos. Das Parken ist dort nach der Ansage auf einem deutlich sichtbaren Schild „nur während des Ladevorgangs“ erlaubt. Beim Ortsbesuch am Mittwochmittag sind alle E-Parkplätze besetzt, „am Kabel hängt“ aber kein Auto. Es sind auch nicht alles E-Autos, die dort stehen.

Rewe-Filialleiter Michael Hommel erklärt das mit dem großen Andrang am Eröffnungstag: „Da habe ich das erlaubt.“ Eine Mitarbeiterin ist mit der Hilfe bei der Parkplatzsuche beschäftigt. Auch wo der Fahrradständer ist, muss ein paar Kunden erläutert werden. Es ist eben noch vieles neu.

Am Eröffnungstag war gegen Mittag fast jeder Parkplatz belegt. © FMN | Arne Grohmann

Nur noch Rechtsabbiegen bei der Ausfahrt in die Celler Straße

Im Gegensatz zu früher gibt es nur noch eine Einfahrt, die gleichzeitig auch Ausfahrt ist auf die Celler Straße. Nach Vorgabe der Stadt Peine ist beim Wegfahren vom Parkplatz nur das Rechtsabbiegen erlaubt. Wie immer halten sich nicht alle daran. Einige fahren erstmal gerade rüber zum Ärztehaus, setzen dort rückwärts in die Gegenfahrbahn, um stadtauswärts zu fahren. Andere biegen rechts ab, stoppen, machen einen U-Turn. Ab und zu hupt jemand. Die meisten verhalten sich aber korrekt.

Wird gegen Dauerparker beim neuen Rewe in Peine vorgegangen?

Das Parken am neuen Rewe in Peine war schon im Vorfeld ein Thema. Wird es, wie auf anderen Supermarkt-Parkplätzen als Abwehr gegen nicht einkaufende Dauerparker längst üblich, eine zeitliche Begrenzung und gar Knöllchen, verteilt von einer Firma, für überziehende Parker geben?

„Das ist noch offen“, sagt Michael Hommel, der sich etwas über das Thema wundert angesichts der doch „viel wichtigeren“ Dinge im neuen Supermarkt. Allerdings sagt er auch, dass man vorbereitet sein müsse, sollte das Dauerparken zu einem Problem werden.

Dirk Hansen vom Hof Hansen in Edemissen („hofhansen“) war am Eröffnungstag des neuen Rewe an der Celler Straße in Peine dabei. Im Sortiment für „regionale Produkte“ sind auch Eier aus Edemissen dabei. Später sollen noch aus Edemisser Eiern produzierte Nudeln dazukommen. © FMN | Arne Grohmann

Auch in Peine kann die Ware nach dem Scannen direkt in die Einkaufstasche

Aber schauen wir doch mal rein in den neu gebauten Rewe-Markt. Wie in Vechelde ist es auch hier möglich, die Ware gleich beim Einladen in die eigene Einkaufstasche zu scannen. Das Übliche, also aus dem Regal in den Wagen, von dort aufs Band an der Kasse, von dort in die Einkaufstasche im Einkaufswagen oder im Kofferraum, kann damit wegfallen. Am Ende muss nur ein Code auf dem Scanner ausgelesen und die Ware bezahlt werden. Die Kunden können dann gehen.

Die Sorge, dass Kunden und Kundinnen dabei über eine Anmeldung und Registrierung persönliche Daten an Rewe geben müssen, will der Filialleiter nehmen. Es gehe auch ohne das Laden der Rewe-App, einfach nur mit dem Scanner.

Wer dann allerdings beim Rausgehen mit seiner Karte digital zahlt, hinterlässt natürlich schon Spuren zu seinem Einkaufsverhalten. Wer aber auch das vermeiden will, kann nach Angaben von Michael Hommel den Scanner an einer mit Menschen besetzten Kasse abgeben und bar bezahlen.

KI prüft, ob der Einkauf zum offensichtlichen Abendessen vollständig ist

Und die, die zumindest einiges an Ware nicht bezahlen? Diebstahl ist immer ein Thema in Supermärkten, Ladendetektive kosten Geld und es gibt Nachwuchssorgen. Hier hilft eine künstliche Intelligenz (KI) bzw. ein Mitlesen und einfaches Kombinieren. Genaue Details nennt Michael Hommel natürlich nicht, aber es gebe Einkäufe, die auffällig nicht vollständig seien. Beispiel: „Wenn jemand Tomatensauce für ‚Spaghetti Bolognese‘ und Nudeln, aber kein Fleisch scannt...“ Mit einem dezenten „Bitte, überprüfen Sie Ihren Einkauf!“ gebe es dann ein Signal für die Mitarbeiter an der Selbstscannerkasse.

In Peine gibt es Gewürze auf vier Meter Breite

Im Supermarkt ist der Filialleiter besonders auf seine Längen stolz: „Ein Vier-Meter-Gewürzregal hat nicht jeder!“ Auch das Regal für Backwaren, inklusive eingepackter „frischer“ Kuchenstücke, sei etwas Besonderes. Aber das Aushängeschild ist für ihn dann doch die wirklich sehr lange oder breite Käse- und Fleischtheke, ebenfalls mit menschlicher Bedienung, aber auch zum direkten Mitnehmen.

Bald auch Nudeln aus Edemisser Eiern in Peine im Angebot

Direkt daneben steht am Eröffnungstag mit ein paar Broschüren und zu Huhn-oder-Ei-Auskünften Dirk Hansen vom „hofhansen“ in Edemissen. Seine „regionalen“ Eier stehen hinter ihm im Regal zum Verkauf, neben diversen anderen Eier-Angeboten. „Bald kommen auch unsere Nudeln.“ Die werden aus Edemisser Eiern in Soltau hergestellt und bei Rewe in Peine (im Idealfall) verkauft.

Paar aus Stederdorf hat „nur mal geguckt“

Aus Edemissen ist auch Dorothea Wilms vor Ort. „Ich habe heute Enkeltag. Da haben wir hier mal gehalten. Ich habe von der Eröffnung gelesen. Ansonsten bin ich aber eher bei Edeka.“ Eine Parkzeitbegrenzung befürwortet sie. Die räumliche Trennung von Leergutrückgabe und Einkauf findet sie auch richtig.

Ein älteres Paar aus Stederdorf hat sich über die Werbung und einen Gutschein nach Peine locken lassen. „Den konnten wir aber nicht einlösen“, erzählen sie. Im Kleingedruckten hätte gestanden, dass dafür eine Mindestsumme beim Einkauf nötig ist. So haben die beiden „nur mal geguckt“, aber auch „sehr freundlich das mit dem Scannen erklärt bekommen“. Zum Einkauf geht es daheim zu Kaufland, „das ist in der Nähe“.

