Peine. Das Freischießen ist ein Besuchermagnet. Für alle, denen weniger nach Party ist, gibt es aber noch mehr Interessantes zu sehen.

Sonderausstellung im Kreismuseum Peine „Von Pappenheimern und Paschtunen“: Die Fotografien von Wolfgang Siesing sind nur noch bis zum 14. Juli zu sehen. Die Vernissage ist eine Kooperation des „Wow-Clubs“ mit dem Kreismuseum. Siesing ist seit mehr als 30 Jahren weltweit als Fotojournalist unterwegs. Er war während des dritten Golfkriegs als Fotograf bei den amerikanischen und britischen Streitkräften eingebettet. Auf den Spuren Hemingways reiste er durch Kenia und Kuba. Er dokumentierte den Bundeswehr-Einsatz in Mali. Er bereiste Afghanistan und Papua-Neuguinea und fotografierte die Arbeit von Cowboys von Utah.

Seine Fotogeschichten wurden unter anderem im Spiegel, in der Welt und der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Die Fotomotive zeigen das Leben, die Kultur und die Heimat anderer Menschen rund um den Globus. Die Ausstellung im Kreismuseum zeigt eine Auswahl aus seinem reichhaltigen Werk. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Eintritt kostenfrei.

Nabu-Seminar in Peine: Interessantes über Insekten

Nabu-Seminar Wespen und Hornissen: Der Nabu bietet am Samstag, 6. Juli, von 9 bis 17 Uhr ein Seminar für Interessierte an. Teilnehmende lernen dort die verschiedenen Arten von Wespen kennen und erfahren etwas über die Lebensweise dieser interessanten Insekten. Auch artspezifische Umsiedlungsmaßnahmen und Nestsicherungstechniken werden vermittelt.

Jeder Teilnehmer erhält am Ende des Seminars eine Teilnahmebescheinigung. Diese dient als Sachkundenachweis, um in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden, als Hornissen- und Wespenberater/in sowie Umsiedler/in tätig zu werden. Der Nabu-Kreisverband Peine bietet dieses Seminar kostenlos an. Anmeldungen und Rückfragen unter sprecher@nabu-peine.de oder (05302) 9175075.

Offene Pforte im Kreis Peine: Drei Gärten zu besichtigen

Gleich drei Gärten öffnen im Rahmen der Offenen Pforte im Landkreis Peine am Sonntag, 7. Juli, zwei davon sind sogar Nachbargärten. Die Gärten Puls und Juds in Woltwiesche öffnen beide von 11 bis 17 Uhr. Bei Elvira und Ronald Puls, Lampes Winkel 3, erwarten die Besucher ein Fachwerkhaus und Scheune, Garten mit Fischteich, Pavillon, Voliere, kleinem Gewächshaus und unterschiedliche Sitzplätzen sowie „Eigenbaukunstwerke“ aus Holz und Metall.

Es besteht ein Durchgang zum 1300 Quadratmeter großen Grundstück und dem Nachbargarten Juds im Graumannswinkel 3. Dort laden ein Foliengewächshaus, ein großer Gemüsegarten, alte und neue Apfelbäume, ein Irisbeet, viele Taglilien und andere Stauden zum Verweilen ein. Im Jahr 2022 hat die Arbeitsgemeinschaft (AG) Nachhaltiges Wendeburg im öffentlichen Raum am Fasanenring am Kreisel Richtung Bortfeld in Kooperation von Ehrenamt und Gemeinde eine blühende Oase entstehen lassen. Für Gäste werden kalte Getränke angeboten. Der Treffpunkt ist zwischen 14 und 17 Uhr.

Der Naturgarten der Familie Gemba in Edemissen, Waterkamp 24, kann nach Terminvereinbarung besucht werden. Hier gibt es einen kleinen Teich, Sumpfgraben, Trockenmauern und Beete mit seltener Wildstaudenflora rund um ein Niedrigenergie-Holzhaus. Außerdem: Jungstauden heimischer Wildpflanzen, Wildblumensamen sowie Naturgarten-Fachliteratur. Jederzeit ist ein virtueller Spaziergang durch den Garten auf Youtube möglich: www.youtube.com/watch?v=o1cInrdENTA

