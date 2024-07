Gadenstedt. Nach der Übernahme durch XXXLutz ändert sich das Warenangebot. Durch die Corona-Zeit ist der Standort gut gekommen – und setzt auf diese Beratung.

Veränderungen stehen an beim norddeutschen Möbelhändler Schulenburg – und so auch am Schulenburg-Standort in Gadenstedt an der Bundesstraße 444: Die österreichische XXXLutz-Gruppe übernimmt die Möbelhauskette – aus Schulenburg in Gadenstedt wird also XXXLutz-Schulenburg. Noch allerdings prangt das alte Firmenschild „Schulenburg“ über dem Haupteingang

Aus dem Möbelhändler Schulenburg wird XXLLutz- Schulenburg in Gadenstedt. © FMN | Tore Beyer

Doch es bleibt keineswegs beim neuen Eigentümer mit anderem Namen: Vielmehr ändert sich – für die Bevölkerung vermutlich die wichtigste Botschaft – auch das Warenangebot. Davon betroffen sind laut dem Vollsortimenter die Möbel, Polstermöbel und Einrichtungsgegenstände. Das Küchenhaus bleibt demnach erhalten, es gebe aber mehr Gartenmöbel als früher.

Möbelhaus – Sortimentwechsel zu 70 Prozent abgeschlossen

„Wir sind froh, dass der Name ,Schulenburg’ unter der Überschrift der Lutz-Gruppe erhalten bleibt und wir zusätzlich XXXLutz-Kunden gewinnen können, die nun nicht mehr nach Hannover oder Braunschweig fahren müssen“, sagt Nick Kraul. Der frühere Schulenburg-Verkaufsleiter in der Gadenstedter Filiale hat dort den Posten des Hausleiters übernommen von Michael Reitmaier, der in den Ruhestand gegangen ist.

Nach seinen Worten passt das Unternehmen sein Angebot langfristig ans XXXLutz-Sortiment an. Dementsprechend sei der Abverkauf auslaufender Warenbestände gerade im Gange. „Größter Sortimentswechsel aller Zeiten“ ist auf den Plakaten zu lesen. „Einige neue Waren können wir in Kürze anbieten, bei einigen Fachsortimenten werden wir uns breiter aufstellen“, führt Kraul aus: „Geschätzt zu 70 Prozent ist der Sortimentwechsel aber bereits abgeschlossen.“

Möbelhaus – mehr „Junges Wohnen“

Neu und vollständig eingerichtet ist die Abteilung Gartenmöbel. „Da hatten wir früher viel weniger“, sagt Kraul, der seit 20 Jahren am Standort Gadenstedt beschäftigt ist. Ebenfalls vergrößert werden solle der Bereich Teppiche.

„Zu unserer Zukunftsstrategie gehört, dass wir für alle Kundentypen Angebote vorhalten“, verdeutlicht der Hausleiter: „Deshalb werden wir den Bereich ,Junges Wohnen’, der sich an Ersteinrichter wendet, sowie den Bereich der Baby- und Kindersortimente ausbauen – und zwar in den nächsten Monaten.“ Dagegen soll sich im Küchenhaus nur wenig verändern: Hier arbeite das Unternehmen weiter mit etablierten Herstellern zusammen.

Möbelhaus – alle Mitarbeiter übernommen

Für die Zukunft sei für einen Standort mit vergleichsweise begrenztem Platzangebot wie in Gadenstedt darüber hinaus auch der fortschreitende Ausbau des Online-Angebots und der digitalen Beratung wichtig, ergänzt Ronnie Lißner, der die Hausleitung als Regionalbetreuer unterstützt. „Aktuell arbeiten wir am Umbau der EDV-Systeme, treiben den Sortimentswechsel voran und schulen dementsprechend unsere Mitarbeiter.“ Laut Lißner sind alle Mitarbeiter von Schulenburg übernommen worden; zudem werde für das Lager bis zum Verkauf zusätzliches Personal gesucht. Zurzeit gibt es in Gadenstedt mehr als 45 Mitarbeiter.

Schwer zu leiden hatte die Möbelbranche nach eigenem in Corona-Zeiten – der Grund: Aus Sorge um die Zukunft hätten die Deutschen ihr Geld lieber zusammengehalten und auf Einrichtungsgegenstände – etwa eine neue Küche – (vorerst) verzichtet. Gar von einem „Corona-Crash“ ist in den Medien die Rede gewesen.

Möbelhaus – kein Umsatzrückgang in Corona-Zeiten

Davon kann aber offenbar zumindest am Möbelhaus-Standort Gadenstedt keine Rede sein, denn ein Umsatzrückgang in der Pandemiezeit ist laut Kraul nicht spürbar gewesen: „Im Gegenteil: Die Leute waren viel zu Hause und haben entsprechend im Heimbereich auch größere Investitionen getätigt“, weiß der Hausleiter aus Erfahrung.

Doch nicht alle in der Branchen haben Corona so gut überstanden: So musste das türkische Möbelhaus Levada im früheren Adler-/Diekmann-Haus an der Bahnhofstraße in Peine schließen – nicht einmal zwei Jahre ist es am Markt gewesen. Nach wie vor steht dieser Riesenkomplex leer.

Bei XXXLutz-Schulenburg in Gadenstedt sehen sie es sogar positiv: In Pandemie-Zeiten sei die digitale und videogestützte Beratung angesagt gewesen, und die sei immer noch sehr gefragt. „Da hat uns die Corona-Zeit unglaublich weitergebracht“, ist Kraul überzeugt: „Wir haben dazu viele positive Kundenrückmeldungen und bauen dieses Angebot – mit XXXLutz im Rücken – nun weiter aus.“

Laut NDR ist die XXXLutz-Gruppe, zu der zehn Marken mit eigenen Häusern gehören, einer der größten Möbelhändler weltweit.

