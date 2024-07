Die neue Querungshilfe auf dem Woltwiescher Weg in Lengede, kurz vor dem Abzweig in die Straße Am Kaskadenwehr mit der dortigen Seniorenresidenz (nicht im Bild). Die ganze Kreuzung wurde umgebaut. Die Platzierung der Querungshilfe ist umstritten – wegen der Sicht für die Fußgänger in den Woltwiescher Weg bei Autos, die ortsauswärts fahren (hier links). © FMN | Arne Grohmann