Peine. Die Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Bargeld und Maschinen aus einem Restaurant in der Neuen Straße in Peine gestohlen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21 und 3 Uhr, in ein Restaurant in der Neuen Straße in Peine eingebrochen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei verschafften sich die Einbrecher durch die Eingangstür gewaltsam Zugang und stahlen mehrere hochwertige Maschinen und Bargeld.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mindestens 25.000 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 bei der Polizei melden.

red