Peine. In den Sommerferien hat der Landkreis Peine einige Schulen im Visier für bessere Infrastruktur. Ein Gymnasium ist das größte Projekt.

Während der Ferienzeit wird in Schulen des Landkreises Peine fleißig gebaut. Insgesamt investiert die Kreisverwaltung dabei nach eigenen Angaben rund 25 Millionen Euro. „Selbstverständlich können wir aufgrund der Größe mancher Vorhaben nicht alle Projekte in der Ferienzeit fertigstellen. Die schulfreie Zeit wird aber, wie jedes Jahr, für zahlreiche Infrastrukturprojekte an unseren Schulen genutzt“, wird Kreissprecher Fabian Laaß in einer Mitteilung der Verwaltung zitiert.

Größter Posten ist demnach die bauliche Erweiterung des Gymnasiums am Silberkamp. Dort entstünden acht allgemeine Unterrichtsräume, eine Bücherei und ein Forum für insgesamt rund 8,8 Millionen Euro. Außerdem finde dort eine Grund- und Brandschutzsanierung (1,8 Millionen Euro) statt.

Schulzentrum Hohenhameln soll barrierefreier werden

Am Ratsgymnasium laufe die Grund- und Brandschutzsanierung weiter (300.000 Euro), genauso wie im Schulzentrum Hohenhameln, wo zusätzlich Maßnahmen zur Barrierefreiheit erfolgten (300.000 Euro). In den Berufsbildenden Schule Peine werde die Netzwerkinfrastruktur ausgebaut (2,8 Millionen Euro). Zudem würden dort die Brandmeldeanlage, die Notbeleuchtung, mehrere Decken sowie Bodenbeläge saniert (940.000 Euro).

Diverse Sanierungsmaßnahmen an der Immobiliensubstanz seien im Schulzentrum Ilsede geplant (1,2 Millionen Euro). Außerdem werden dort laut Verwaltung acht zusätzliche Unterrichtsräume mittels mobiler Klassenzimmer eingerichtet (750.000 Euro). In der Hauptschule Vechelde gebe es Dach- und Fassadensanierungen (40.000 Euro).

Dach am Peiner Kreishaus 1 wird saniert

Neben den genannten Maßnahmen entstünden in Vechelde (3,3 Millionen Euro) und Lengede (4,55 Millionen Euro) neue Sporthallen. Doch nicht nur Schulen seien Sanierungsobjekte: Am Kreishaus 1 werde das Dach instandgesetzt (200.000 Euro).

„Leider müssen wir Bauleistungen oftmals mehrfach ausschreiben, weil wir entweder keine Angebote erhalten oder die eingereichten Angebote außerhalb des geplanten Budgets liegen“, so Laaß. Dies führe ebenso zu Verzögerungen in der Umsetzung der Bauvorhaben wie die allgemeine konjunkturelle Lage der Baubranche, die sich nicht nur negativ auf die Beschaffung verschiedenster Baustoffe, sondern auch auf die Leistungsfähigkeit der Ingenieur-Büros und ausführende Firmen auswirke.

red

