Groß Ilsede. Doch mit diesem Projekt für 98.000 Euro gibt sich die Gemeinde Ilsede nicht zufrieden: Sie plant noch mehr für ältere Kinder.

Den neu gestalteten Spielplatz am Ammerweg in Groß Ilsede hat der Ilseder Gemeindebürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge feierlich eröffnet. Der Spielplatz, der sich laut Gemeinde über knapp 1500 Quadratmeter erstreckt, wurde umfassend saniert, da die alten Geräte größtenteils abgenutzt waren.

Die Gesamtkosten für die Planung und den ersten Bauabschnitt betrugen etwa 98.000 Euro. Hier wurden vier neue Spielgeräte installiert, die sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren richten, heißt es in der Mitteilung. Dazu gehörten eine 20 Meter lange Seilbahn, eine 4 Meter hohe Doppelschaukel, ein großes Klettermikado mit Kletternetzen und Holmrutsche sowie ein kleineres Mikado mit Kreisel. Außerdem sei ein „Entdeckerweg“ angelegt worden, der aus kleinen Hügeln mit Holzpollern bestehe, die als Zielmarkierung sowie Treff- oder Aussichtspunkt dienten.

Ein zweiter Bauabschnitt ist für ältere Kinder geplant

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten habe sich über mehrere Phasen erstreckt: von der Vorentwurfsplanung im Mai 2022 bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten im Mai 2024. Für den zweiten Bauabschnitt auf einer freigehaltenen Fläche östlich des Rodel-Hügels auf dem Spielplatzgelände stehen laut Gemeinde noch rund 52.000 Euro zur Verfügung. Die Planung, die sich an älteren Kindern orientieren solle, beginne in Kürze in Zusammenarbeit mit dem Ortsrat.

red

