Peine. Polizeikräfte haben am Morgen mehrere Wohnungen in unserer Region durchsucht. Grund dafür: versuchter Mord und versuchte schwere Brandstiftung in Peine.

Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags durchsuchen Polizeikräfte aus Hannover zahlreiche Wohn- und Geschäftsobjekte in Ilsede, Isernhagen, Hannover und Laatzen sowie mehrere Objekte im Land Nordrhein-Westfalen. Grund für die Durchsuchungen sind nach Angaben einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim mehrere versuchte Brandstiftungen in Peine.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hatte beim zuständigen Amtsgericht die Durchsuchungsbeschlüsse wegen versuchten Mordes und versuchter besonders schwerer Brandstiftung beantragt. Dabei geht es um mehrere vorsätzliche Brandstiftungen im Bereich eines Wohnhauses im März und April. In allen Fällen war eine Familie aus Peine betroffen.

Nach Brandstiftung in Peine: Haftbefehle gegen drei Personen erlassen

Nach Angaben der Mitteilung richten sich die Ermittlungen gegen drei Beschuldigte, in allen Fällen wurde Haftbefehl erlassen. Ziel der Durchsuchungen sei die Festnahme der Beschuldigten sowie die Sicherung von Beweisen. Im Laufe des Tages werden die Beschuldigten einem Richter vorgeführt. Über die sichergestellten Beweismittel könne die Polizei noch keine Angaben machen, heißt es abschließend.

