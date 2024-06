Peine. Die Verkäufer versuchen, Peiner Stadtwerke-Kunden teure Verträge aufzuschwatzen. Die Stadtwerke warnen davor.

Die Stadtwerke Peine erreichen derzeit aufgeregte Anrufe von Kunden, die von aggressiven Haustürgeschäften berichten. Verkäufer von Drittanbietern versuchen im Außendienst offensichtlich mit unlauteren und teils kriminellen Methoden, Verträge über Strom- und Gaslieferungen an der Haustür abzuschließen. Das teilen die Stadtwerke Peine mit.

Die Verkäufer behaupten laut Mitteilung fälschlicherweise, dass die Stadtwerke Peine ihre Preise erhöhen werden und bieten angeblich ein besseres, unschlagbar günstiges Angebot an, sofern sofort unterschrieben wird. Die Stadtwerke informieren, dass es aktuell keine Preiserhöhungen geben werde und es sich bei diesen Haustürgeschäften in der Regel nicht um günstige Verträge handele.

Stadtwerke Peine warnen: Keine persönlichen Daten herausgeben

Zum Schutz der eigenen Interessen sollten am Telefon oder der Haustür niemals persönliche Daten wie zum Beispiel Kontakt- und Adressdaten, Bankverbindungen und Zählernummern weitergegeben werden, raten die Stadtwerke. Mit Vorliegen schon eines Teils dieser Daten können im Namen des Betroffenen ungewollt Verträge rechtskräftig abgeschlossen und bestehende Verträge gekündigt werden. Kunden, die unsicher sind oder in der Aufregung doch ungewollt einen Vertrag unterschrieben haben und diesen widerrufen möchten, sollten die Stadtwerke Peine unter der Rufnummer (05171) 46333 oder per E-Mail unter kundenservice@stadtwerke-peine.de kontaktieren.

