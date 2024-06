Peine. Dafür soll in der Peiner Innenstadt „Mobility Summer´24“ sorgen. Nicht nur Autos gibt es zu bewundern, auch ein Bonus ist im Köcher.

Eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort. Bereits zum dritten Mal heißt es am 20. und 21. Juli in der Peiner City „Mobility Summer´24“. Ziel ist es, die Vielseitigkeit der modernen Mobilität in der Eulenstadt erleben zu können. So verwandelt sich an beiden Tagen die Innenstadt inklusive Marktplatz in ein Zentrum für Innovation, Spaß und Entspannung. Los geht es am Samstag, 10 bis 18 Uhr.

„Dieses Event bietet tolle Einblicke und Erlebnisse in das Zukunftsthema Mobilität“, sagt Noreen Kloepper vom Peine Marketing (Eventmanagerin), die das bunte und vielseitige Programm am Dienstag vorstellte. Die Veranstaltung wird von der Brawo Volksbank und der Peine Marketing präsentiert. Mit im Boot sitzt erstmalig die Avista Oil aus Dollbergen. Eingebettet ist ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Dazu lädt die Kaufmannsgilde Peine ein. Zudem gibt es auf dem historischen Marktplatz ein buntes Programm. Zum Beispiel wird es eine lebende Musikbox geben – laut Veranstalter einmalig weltweit.

Lena Neumann, Marketing und Kommunikation Avista Oil, freut sich: „Die beiden Tage sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie divers Nachhaltigkeit und Mobilität sein können. Wir sind stolz, erstmals Teil dieser Veranstaltung zu sein. Durch unser Engagement tragen wir dazu bei, Peine als attraktiven Standort für Zukunftstechnologien zu positionieren und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu stärken.“

Die Flyer, die überall ausgelegt sind, sind ein guter Wegweiser. © FMN | Udo Starke

Zum Pressegespräch begrüßte Marketing-Geschäftsführerin Anja Barlen-Herbig den Brawo-Direktor Stefan Honrath, Leitung Direktion Peine, Sören Stolte, Vorstand Kaufmannsgilde, und Bürgermeister Klaus Saemann. Honrath betonte, das Thema Mobilität sei aktuell und umfasse nicht nur Autos. Das werde in dem Konzept von Peine Marketing sichtbar, das verschiedene Facetten des Themas unterhaltsam aufgreife. Sören Stolte ergänzte, die Zusammenarbeit sei belebend und erfolgreich. Man brauche den Einzelhandel, sodass auch dieses Mal erneut viel Neues dabei sein werde. „Wir haben immer wieder Wachstum zu verzeichnen. Das Event ist ein Gewinn für alle – die Besucher, die Händler und die gesamte Stadtgemeinschaft“, fügte er hinzu.

Ein Fest für die ganze Familie

Vorfreude herrscht auch bei Anja Barlen-Herbig: „Wir bieten in diesem Jahr wieder ein spannendes und vielseitiges Programm rund um die moderne Mobilität. Es ist uns erneut gelungen, ein Fest auf die Beine zu stellen, das für die ganze Familie etwas zu bieten hat – von innovativen Fahrzeugpräsentationen bis hin zu unterhaltsamen Aktivitäten für Groß und Klein.“

So werde es einen Rekord auf der Automeile geben. „Diesmal sind 19 verschiedene Automarken vertreten, das zeigt die große Vielfalt rund um die E-Mobilität“, verspricht Noreen Kloepper. Regionale Autohäuser präsentierten die neuesten Modelle. Man darf dabei gern Probesitzen, fachsimpeln – alles angenehm zentral an einem Ort.

Im „Schwan“ gibt es eine Ausstellung

Sehenswert soll auch eine Ausstellung im „Schwan“ in der Fußgängerzone sein, auf die Kloepper hinweist. „Ein besonderes Highlight wird die Fotoausstellung an historischer Stätte sein. Gezeigt wird die faszinierende Welt der Haubentaucher. Der Künstler ist selbst vor Ort und freut sich auf anregende Gespräche“, erklärt sie.

Nicht weniger spannend soll ein Überschlagsimulator sein. Man kann hautnah erleben, wie sich ein Auto überschlägt, ohne dabei verletzt zu werden. Den Simulator finden Interessenten am Stand des Polizeikommissariats Peine und der Verkehrswacht Peine.

Aber nicht nur modernste Autotechnik kann man erleben. So glänzen historische Oldtimer in der Fußgängerzone um die Wette. Zudem werden Lastenräder und Wissenswertes rund um Zweiräder und Wallboxen zu bestaunen sein. Das Familienprogramm umfasst ein Kinderland im Innenhof des „Schwan“. Hier bietet die Hula-Hoop-Kinderwerkstatt Kinderschminken und ein Kasperletheater an. Zudem gibt es eine Freizeit- und Gesundheitsmeile.

Parken ist kostenlos, ausgenommen Tiefgaragen und Parkhäuser.

