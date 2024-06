Peine. Ein „bekanntes Lied“ versehen Jugendliche bei Peine mit ausländerfeindlichen Parolen. Die Polizeiberichte für den Kreis Peine im Überblick.

Mehrere Teenager an einem Baggersee in Stederdorf, Moorbeerenweg, haben am frühen Montagabend ein laut Polizei „bekanntes Lied“ mit ausländerfeindlichen Parolen gesungen. Das teilt die Polizei mit. Demnach sprachen zwei Zeugen gegen 18.45 Uhr die Heranwachsenden auf ihr Fehlverhalten an und wurden von den Teenagern daraufhin massiv beleidigt.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei ermittelte, dass zwei Frauen und ein junger Mann im Alter zwischen 15 bis 17 Jahren die ausländerfeindlichen Parolen geäußert hatten. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei übergab die Jugendlichen am Montag an ihre Eltern.

Einbrecher erbeuten Bargeld in Hohenhamelner Schuler

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass eine Schule in der Ohlumer Straße in Hohenhameln zum Ziel von Einbrechern geworden war. Laut Polizei zerstörten die Täter eine Scheibe und gelangten so in das Objekt. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen sollen sich melden unter (05128) 409340.

Täter verursachen rund 1.000 Euro Schaden in Schwimmhalle

Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, haben Einbrecher in einer Schwimmhalle in Hohenhameln zugeschlagen. Das teilt die Polizei mit. Die unbekannten Täter hebelten dafür die Zugangstür auf und durchwühlten daraufhin mehrere Behältnisse in den Räumen der Schwimmhalle. Sie erbeuteten eine niedrige Bargeldsumme, hatten jedoch einen Gesamtschaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05128) 409340.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red