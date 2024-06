Peine. Dennoch: Die Pastoren im Kirchenkreis Peine sind mehr als ausgelastet. Deshalb könnten ausgebildete Ehrenamtliche gut helfen.

Wenn die Einsatzleitung anruft, dass er gebraucht wird, macht er sich so schnell wie möglich auf den Weg. Sein Notfallkoffer ist immer gepackt, die lila Jacke liegt bereit: Andreas Bartholl, Pastor in Dungelbeck, ist einer der Notfallseelsorger im Kirchenkreis Peine. Was ihn an seinem Einsatzort erwartet, erfährt er in Kürze von der Einsatzleitung. Welche Menschen er antrifft und wie sie in der jeweiligen Situation reagieren, das ist von Fall zu Fall, von Mensch zu Mensch verschieden.

„Unsere Aufgabe ist es, unter anderem bei Todesfällen, Angehörigen in der akuten Situation zu entlasten“, erklärt Andreas Bartholl. Zuhören und Nachfragen, Angehörige aus ihrer Schockstarre zu holen, sie zu stabilisieren, ihren Blick zu öffnen und auch zu helfen, Entscheidungen für die nächsten nötigen Schritte nach einem Todesfall zu treffen, benennt er die Aufgaben.

Peiner Notfallseelsorger sind auch Netzwerker

Pastor Andreas Bartholl macht sich als Notfallseelsorger auf den Weg. © FMN | Bettina Stenftenagel

„Aber wir sind auch Netzwerker“, fügt er hinzu. Will heißen: Wird ein Notfallseelsorger oder eine Notfallseelsorgerin bei einem Einsatz auf ein Problem aufmerksam, wird er oder sie Kontakt zu entsprechenden Hilfsstellen aufnehmen oder auch warten, bis ein Angehöriger oder Freunde da sind. „Wir lassen keinen allein“, sagt der Pastor.

Auch das betont der Notfallseelsorger: „Wir machen die Notfallseelsorge aus unserer christlichen Motivation heraus, aus gelebter Nächstenliebe. Wir gehen überall hin und wir drängen keinem unseren Glauben auf. Alle Pastorinnen und Pastoren der Notfallseelsorge sind derzeit evangelisch-lutherisch.“

Dass jemand selbst in einer Akut-Situation dankend abwinkt, weil er mit Kirche „nichts am Hut“ hat – „das kommt vor.“

Peiner Notfallseelsorger: Das haben sie im Notfall-Rucksack

Was er in seinem Notfall-Rucksackhat? Neben Erste-Hilfe-Ausstattung ein kleines Herz und ein Kreuz aus Holz, Traubenzucker und Bonbons, Taschentücher, Block und Stifte und für Kinder ein Teddybär.

30 bis 40 Einsätze jährlich hat die Notfallseelsorge im Kirchenkreis Peine. Im Protokollbuch stehen: Überbringen einer Todesnachricht nach einem Unfall, Seelsorge nach plötzlichem Kindstod, Suizid, Herzversagen oder ähnlichen Todesfällen im häuslichen Umfeld.

Peiner Notfallseelsorger: Die meisten Einsätze sind im häuslichen Umfeld

„Mehr als 80 Prozent der Einsätze sind innerhalb des Hauses“, sagt Nicole Laskowski. „Auf der A2 haben wir kaum Einsätze. Fahrer, die dort tödlich verunglücken, haben hier meist keine Angehörigen. Und Einsatzkräfte wie Polizei und Feuerwehr haben ihr eigenes Betreuungsteam.“

Der Notfall-Rucksack ist immer gepackt. © FMN | Bettina Stenftenagel

Nicole Laskowski koordiniert die Notfallseelsorge zurzeit kommissarisch, denn die Beauftragung für die Leitung der Notfallseelsorge und des Katastrophenschutzes im Kirchenkreis Peine ist zurzeit vakant. „Ich habe die Leitung abgegeben, weil ich im Kirchenkreis andere Aufgaben übernommen habe.“ Zur Kirchengemeinde St.-Johannis Dungelbeck kam für den Pastor die Kirchengemeinde St. Urban Klein Ilsede dazu – und Schulpastor am Ratsgymnasium ist er auch.

„ Der Kirchenkreis befindet sich in einer großen Sparrunde – das hat auch Auswirkungen auf die Notfallseelsorge. Ehrenamtliche könnten die Pastoren unterstützen. “ Nicole Laskowski

Peiner Notfallseelsorger: Leitung ist zurzeit vakant

Nicole Laskowski hat die Notfallseelsorge im Kirchenkreis Peine schon viele Jahre mit begleitet. Sie koordiniert den Einsatzkalender und erklärt Neulingen die Struktur, betont jedoch: „Ich arbeite nicht seelsorgerisch.“ Wie es kommt, dass der Dungelbecker Pastor wie auch einige andere Pastorinnen und Pastoren eine oder auch mehrere Gemeinden übernehmen musste, erklärt Nicole Laskowski in ihrer Funktion als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises. „Wir befinden uns in einer großen Sparrunde, bis 2028 müssen wir ein Drittel unserer Pfarrstellen einsparen. Dieses Ziel haben wir jetzt schon erreicht.“ Die Zahl der Gemeindeglieder sei aber noch auf dem Ist-Stand. Dass sie bis 2028 auch sinkt, das sei zwar prognostiziert, aber noch nicht der Fall. Pro Pfarrstelle 2400 Gemeindeglieder – das sei der Richtwert. Aber noch seien es mehr – entsprechend „Land unter“ bei den Pastorinnen und Pastoren.

„Deshalb tun wir uns auch schwer, einen neuen Beauftragten für die Notfallseelsoge zu finden“, erklären Laskowski und Bartholl. Um das Team zu stärken, könnten auch Ehrenamtliche eingebunden werden, wie es in der Propstei Vechelde bereits der Fall ist. Der Kirchenkreis Peine und die Propstei Vechelde arbeiten in der Notfallseelsorge zusammen, sind jedoch unterschiedlich organisiert.

Peiner Notfallseelsorger: Ehrenamtliche können einsteigen

„Der Umgang mit Tod und Trauer – für uns gehört das zum Berufsalltag“, sagt Andreas Bartholl. Jeder Pastor erlebe in seinem Berufsleben etwa 1200 Sterbefälle. Ehrenamtliche, die in die Notfallseelsorge einsteigen wollen, sollten möglichst schon seelsorgerisch gearbeitet haben, beispielsweise in der Telefonseelsorge oder in einem Hospiz. Es gibt aber auch Ausbildungen für Quereinsteiger.

Wer sich für die Arbeit in der Notfallseelsorge interessiert, kann sich mit Nicole Laskowski in Verbindung setzen. Sie ist beim Kirchenkreis Peine zu erreichen, e-mail nicole.laskowski@kirche-peine.de und (05171) 8 02 44-461.