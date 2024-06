Peine. Kunst im Hallenbad und Abkühlen in Badeseen stehen auf dem Wochenend-Programm in Peine. Hier kommen Badefans auf ihre Kosten.

Erlebnisse, besondere Momente und Begegnungen prägen das kommende Wochenende für Besucher des Landkreises Peine und der Stadt. Denn Peine hat mehr zu bieten als Stahl und die Fuhse.

Faszination Geschichte: Das Kreismuseum Peine wurde 1988 errichtet. Integriert ist das restaurierte „Glück-auf-Haus“, das früher als Wohnhaus dem Ratsherrn Heinrich Köning gehörte. Im Eingangsbereich befindet sich ein barockes Epitaph des Sohnes Balthasar Köning. Vor dem Eingang des Museums befindet sich eine der vier Stahlskulpturen „Polumo“ (Wolke) von dem Künstler Breuste aus Hannover. Das Kreismuseum vermittelt lebendige Einblicke in die Peiner Geschichte. Besonders viel Wert wird auf die Darstellung des täglichen Lebens gelegt. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Museum befinden sich auch ein historisches Klassenzimmer sowie ein Kaufmannsladen. Nach dem Besuch können Familien noch auf Entdeckungstour gehen und die Eulen, das Peiner Wahrzeichen an den Hauswänden und Dächern, zählen gehen.

Kunst im Peiner Hallenbad erleben und schwimmen in den Badeseen

Noch bis Sonntag, 30. Juni, ist die Ausstellung „Wasser. Leben“ von 24 Künstlern im Peiner Land im Hallenbad, Neustadtmühlendamm 11 in Peine, mit etwa 60 Kunstwerken zu sehen. Täglich sind von 17 bis 20 Uhr jeweils zwei Künstler vor Ort und möchten zu ihren „wässrigen Bildern“ mit den Betrachtern ins Gespräch gehen.

Für Ausflüge für Badefans am Wochenende eignet sich der Wehnser See, ein Baggersee von rund 4,5 Hektar und einer Tiefe bis zu 15 Metern. Der weitläufige Sandstrand des Wehnser Sees bietet Platz für bis zu 500 Badegäste. Ein Strandbad gibt es nicht, dennoch sind WCs vorhanden, auch eines mit behindertengerechter Ausstattung. Damit bei den Kleinsten keine Langeweile aufkommt, gibt es einen Spielplatz.

Ein schönes Ausflugsziel für Badefans ist der Naturbadesee Wipshausen. © wito GmbH | wito GmbH

Auch der Wipshausener See in der Kirchstraße in Wipshausen ist eine Anlaufstelle für Badefans. Der Wipshausener Badesee wird Wipshausener Kieskuhle genannt und ist somit kein Natursee, sondern ein See, der infolge des Kiesabbaus entstand. Die Ufer des Sees sind mit Büschen und zahlreichen Bäumen bewachsen, die an heißen Tagen wohltuenden Schatten spenden. Es gibt einen kleinen Sandstrand mit flachem Ufer, der besonders bei Familien mit Kindern sehr beliebt ist.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert: